Bilim insanları da doğruladı! Hangi kan grubunun IQ’su daha yüksek? İşe alımlarda bile buna bakılıyor! Meğer...
Eğer kan grubumuza uygun bir beslenme şeklini uygularsak, vücudumuzun besinleri daha verimli bir şekilde hazmedeceği biliniyordu. Fakat kan gruplarımız hakkında bildiklerimiz bundan çok daha fazlası olabilir... Bilim insanlarının son yaptıkları araştırmaya göre IQ düzeyini etkileyen unsurlardan biri de kan grubu. Peki hangi kan grubu daha zeki? İşte detaylar...
Her ne kadar kan grubunun zeka üzerindeki etkisi ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da şimdiye kadar elde edilen veriler, oldukça şaşırtıcı. A, B, 0 ve AB olmak üzere dört farklı kan grubunun aynı zamanda zeka seviyeleri üzerinde farklılığa işaret ediyor olabilir. İşte IQ seviyesi en yüksek o kan grubu…
En yüksek IQ düzeyine sahip olan kan grubu, 4 kan grubu arasından AB olarak öne çıkıyor. Fakat buradaki en önemli ayrım; AB kan grubunun insan popülasyonu arasında nispeten daha nadir olmasıdır. Tüm dünyadaki insanların %10'u oluşturan bu kan grubundan kişiler arasında IQ seviyesine dair görece daha yüksek rakamlar elde edildi.
"ÇOĞUNLUK AB KAN GRUBUNU OLUŞTURUYOR"
Normal seviyedeki IQ aralığı, 80-120 arasında olduğu belirtiliyor. Yüksek IQ düzeyi ise 130 - 160 arasında olarak değerlendiriliyor. Anketlere göre ise bu IQ aralığına sahip kişilerin çoğunluğunu AB kan grubuna sahip insanlar oluşturuyor.
AB kan grubu, diğer 3 kan grubu türüne göre daha farklı bir yapıya sahip. Bu kan grubundan insanlar hem A hem de B grubunun avantajlarını bünyesinde topluyor. Ayrıca Intenational Journal of Academic Research in Education and Review dergisinde yayınlanan ve Ürdün Üniversitesi'nde gerçekleştirilen bir çalışma sonucunda üniversite öğrencileri arasında yapılan bir araştırmanın ardından en yüksek IQ düzeyinin AB kan grubuna sahip öğrencilerde olduğu tespit edildi.
"DİĞER KAN GRUPLARI…"
Diğer kan grupları incelendiğinde ise 0 kan grubunun ikinci olacak şekilde öne çıktığı görülüyor. Ortalama olarak AB grubunun altında kalsa da elde edilen verilere göre hafızanın daha güçlü olduğuna dair veriler elde edildi. Ayrıca 0 kan grubuna sahip kişiler, sakin tavırlarıyla yönetim konusunda öne çıkıyorlar. Yüksek hafıza düzeyleri sayesinde öğrenme sürecinde kolay kavrama yeteneklerine sahip olabiliyorlar.