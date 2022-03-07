Bilim insanları da doğruladı! Hangi kan grubunun IQ’su daha yüksek? İşe alımlarda bile buna bakılıyor! Meğer...

Her ne kadar kan grubunun zeka üzerindeki etkisi ile ilgili daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulsa da şimdiye kadar elde edilen veriler, oldukça şaşırtıcı. A, B, 0 ve AB olmak üzere dört farklı kan grubunun aynı zamanda zeka seviyeleri üzerinde farklılığa işaret ediyor olabilir. İşte IQ seviyesi en yüksek o kan grubu…