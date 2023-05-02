Gaz sancısı hayatınızı zindan etmesin! İbrahim Saraçoğlu formülü verdi! Bu çayı evde yapın!
Prof. Dr. İbrahim Adnan Saraçoğlu, ülkemizin geleneksel tıp ve bitkileri konusunda uzman bir doktordur. Yıllardır insan sağlığı için doğal yöntemlerle tedavi önerileri sunmaktadır. Son açıklamasında, doğanın bize sunduğu besinlerin insan sağlığına olan faydalarına dikkat çeken Saraçoğlu, gaz sancısı çekenlerin tüketmesi gereken bir besin olduğunu belirtti. Bu besin, kiraz çekirdeğidir.
02.05.2023 13:58 - Son Güncelleme: 02.05.2023 13:58
Kanserle Savaşır
Kiraz çekirdeği, kanserle savaşan özelliklere sahiptir. İçerdiği antioksidanlar sayesinde vücudu kansere karşı korur. Ayrıca, özellikle meme kanseri hücrelerinin büyümesini önleyen ellagik asit açısından da zengindir. Bu nedenle, düzenli tüketimi kanser riskini azaltabilir ve tedavi sürecinde destekleyici bir rol oynayabilir.