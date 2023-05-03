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Haberler Sağlık Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor! Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün!

Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor! Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün!

Tahin, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Protein, lif, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko ve E vitamini açısından zengin bir besin kaynağı olan tahin, sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Son dönemlerde, tahinin içine limon sıkmanın sağlık açısından faydaları gündeme gelmiştir. Peki, tahinin içine limon sıkmak gerçekten de sağlıklı mıdır? Bu konuda detaylı bir araştırma yaptık ve sizler için derledik.

03.05.2023 14:20 - Son Güncelleme: 03.05.2023 14:20
Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor! Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün!

Tahin, susam tohumlarından yapılan bir besindir. Susam tohumları öğütülerek elde edilen tahin, yoğun bir lezzete sahiptir. Tahin, lif, protein, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko ve E vitamini açısından oldukça zengin bir besindir.

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Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor! Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün!

Limon, turunçgiller familyasından olan bir meyvedir. C vitamini açısından oldukça zengin bir besin olan limon, aynı zamanda potasyum, kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi mineralleri de içerir.

Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor! Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün!

TAHİNİN İÇİNE LİMON SIKMAK

Tahinin içine limon sıkmak son zamanlarda popüler bir trend haline geldi. Peki, bu trendin arkasında yatan gerçekten sağlık açısından faydalar var mı?

Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor! Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün!

Limonun C Vitamini İçeriği

Limon, C vitamini açısından oldukça zengin bir besindir. Tahinin içine limon sıkmak, tahinin C vitamini içeriğini artırabilir. C vitamini, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine yardımcı olur ve vücudumuzdaki hücrelerin sağlıklı kalmasını destekler.

Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor! Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün!

Tahinin Kalsiyum İçeriği

Tahin, kalsiyum açısından oldukça zengin bir besindir. Tahinin içine limon sıkmak, kalsiyumun vücut tarafından daha iyi emilmesine yardımcı olabilir. Kalsiyum, kemiklerin ve dişlerin güçlenmesine yardımcı olur.

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