Vücuda etkisi inanılmaz! Baştan yaratıyor! Tahinin içine bir kaşık limon katın olanları görün!
Tahin, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Protein, lif, kalsiyum, fosfor, magnezyum, demir, çinko ve E vitamini açısından zengin bir besin kaynağı olan tahin, sağlık açısından da oldukça faydalıdır. Son dönemlerde, tahinin içine limon sıkmanın sağlık açısından faydaları gündeme gelmiştir. Peki, tahinin içine limon sıkmak gerçekten de sağlıklı mıdır? Bu konuda detaylı bir araştırma yaptık ve sizler için derledik.
03.05.2023 14:20 - Son Güncelleme: 03.05.2023 14:20