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Birçoğunuz şeker bombası olduğunu bilmiyordunuz! Ne kadar sağlıkla olursa olsun...

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Hiç farkında bile olmadan sağlıklı diye tükettiğimiz nice yiyecekten bolca şeker alıyoruz. Bu da bize kan şekerinde ani yükselme gibi sorunlar getiriyor, diyabet hastası olma riskini fazlasıyla artırıyor. Bazı meyveler fazla miktarda şeker içerdiği için dikkatli tüketilmeli. Etiketlerini okumadan satın aldığınız bazı besinlerin ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız!

14.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 14.10.2020 09:28
Birçoğunuz şeker bombası olduğunu bilmiyordunuz! Ne kadar sağlıkla olursa olsun...

Etiketlerini okumadan satın aldığınız bazı besinlerin ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız! Hangi besinlerde şeker oranı yüksek? İşte şeker bombası olduğunu bilmediğimiz 7 besin...

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Birçoğunuz şeker bombası olduğunu bilmiyordunuz! Ne kadar sağlıkla olursa olsun...

Şeker bağımlılığının temelinde şu var: Şekerli besinler tükettiğinizde vücudunuzda normal şartlar altında belirli miktarda bulunan dopamin hormonu yükseliyor ve beyninizdeki mutluluk merkezleri uyarılıyor. Bu da daha iyi hissetmenizi sağlıyor.

Birçoğunuz şeker bombası olduğunu bilmiyordunuz! Ne kadar sağlıkla olursa olsun...

İşin kötüsü şeker içeren gıdalar beyninizin ödül ve zevk merkezlerini bu şekilde etkilediği için vücudunuzun şeker bağımlılığını giderek artırıyor. Bu durum da sürekli daha fazla şeker tüketmenize neden oluyor ve bu döngü siz durdurmaya karar verene kadar devam ediyor.

Birçoğunuz şeker bombası olduğunu bilmiyordunuz! Ne kadar sağlıkla olursa olsun...

Şeker bağımlılığınızdan kurtulmak ve daha sağlıklı bir yaşam sürdürmek için şekeri hayatınızdan çıkarmak istiyorsanız muhtemelen şekerli olduğu bilinen gıdalardan uzak duruyorsunuzdur. Bol miktarda gizli şeker içeren bazı yiyeceklerin sağlıklı beslenme çabalarınızı sabote etmesine fırsat vermediğinizden emin olmanızda yarar var.

Birçoğunuz şeker bombası olduğunu bilmiyordunuz! Ne kadar sağlıkla olursa olsun...

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