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Birçoğunuz şeker bombası olduğunu bilmiyordunuz! Ne kadar sağlıkla olursa olsun...

Lezzeti nedeniyle asla vazgeçmek istemeyeceğimiz pek çok besin, sağlıksız besinler listesinde yer alıyor olabilir. Hiç farkında bile olmadan sağlıklı diye tükettiğimiz nice yiyecekten bolca şeker alıyoruz. Bu da bize kan şekerinde ani yükselme gibi sorunlar getiriyor, diyabet hastası olma riskini fazlasıyla artırıyor. Bazı meyveler fazla miktarda şeker içerdiği için dikkatli tüketilmeli. Etiketlerini okumadan satın aldığınız bazı besinlerin ne kadar eklenti şeker içerdiğini görünce çok şaşıracaksınız!

14.10.2020 09:28 - Son Güncelleme: 14.10.2020 09:28 BU GALERİYİ PAYLAŞ





