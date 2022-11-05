'Evde 1 dakika bile tutmayın'' Canan Karatay'dan ev hanımlarına sert uyarı! Zehir saçıyor, kanser yapıyor....

"İÇLERİNDEKİ KİMYASALLAR DNA'YI BOZUYOR"

DNA'mızı bozan kimyasallardan uzak durmamızı öneren Prof. Dr. Canan Karatay, daha önce de evdeki deterjanların çöpe atılması gerektiğini şu sözlerle belirtmişti: "Deterjan ve dezenfektanlarda bulunan kimyasallar vücuttaki hücrelerin DNA'sını bozuyor. Bütün hastalıkların temelinde de vücuttaki DNA'nın bozulması var. Bu nedenle deterjanları çöpe atın. Çamaşırları sodyum bikarbonat ile yıkayın. Bulaşıkları da makinede değil normal sabunla yıkayın. Evde kullanılan temizlik malzemeleri sadece çarşaflarda vs. kalmıyor, havaya da karışıyor ve biz bunları soluyoruz, vücut o zehir içeri girmesin diye burnu tıkıyor. Vücut kendini böyle koruyor."