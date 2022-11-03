Vücuttaki zehri atmak için yalnızca tek kaşık yemek yeterli bir eşi daha yok! Sigara içenler bu mucize besini mutlaka tüketmeli

Birçok hastalıktan koruyan tahinin faydaları saymakla bitmiyor. Özellikle mide zehirlenmesine karşı birebir olan tahin, vücuttaki zehri atan en etkili besin olarak biliniyor. Protein zengini olan ve besleyici yönüyle vücut direncini artıran tahin düzenli tüketildiğinde grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı koruyor. İşte tahinin diğer faydaları...