Evde şappadanak çözüm! Tek bir tozu her derde deva! 'Mucize' Bel ağrısını bıçak gibi kesiyor!
Büyük küçük artık her yaştan insanın belinde ağrılar görülebiliyor. Bu ağrılar bazen işkenceye dönüşebiliyor. Otururken ya da hareket ederken biranda gelen ağrı gün boyu başınıza bela oluyorsa durup bir nedenini ve tedavisini araştırın! Kadın erkek milyonlarca kişide görülen bel ağrılarının nedeni kadar tedavisi de çok önemli. Erkenden konulan tanı ve başlanılan tedavi çok geç kalınmadan ağrıların bitmesine yardımcı oluyor. Peki Bel ağrısına ne iyi gelir? Bel ağrısını bıçak gibi kesiyor. Evde şappadanak çözüm! Tek bir tozu her derde deva! İşte o besinler...
En önemli sağlık sorunlarından birisi olan bel ağrısı artık modern çağda bir çok kişide görülüyor. Çalışırken, evde temizlik yaparken hatta yürürken ya da otururken de kendisini hissettirebilen bu ağrı tedavi edilmediğinde daha ciddi sorunlara neden olabiliyor. Her bel ağrısının sebebi farklı olabilir. Peki nasıl geçer? İksiri bulundu! Bel ağrılarını direkt kesiyor ve vücudu rahatlatıyor. İşte bel ağrılarına iyi gelen besinler...
Bel ağrısına iyi gelen besinleri ve egzersizleri haberimizde derledik. Bel ağrıları birçok nedenden dolayı olabilir. Özellikle tükettiğiniz besinler ya da hareketleriniz bu ağrıları tetikleyebiliyor. Peki bel ağrıları nasıl geçer? Geçmeyen bel ağrılarına hangi besinler iyi gelir? Bu besin ve tarifler ile belinizin ağrısı hemen kesilecek. Tek yapmanız gereken düzenli olarak tüketmek.
HAŞHAŞ TOHUMU
Haşhaş tohumu ağrıları dindirmede etkilidir. Ancak kullanımında bazı sıkıntılar yaşanır. Bu yüzden ölçülü ve dikkatli kullanıldığında ağrıyı anından dindirebilirsiniz. İki çay kaşığı haşhaş tohumunu 3 yemek kaşığı nane yağının içine atıp karıştırın tohumları içinde iyice eziniz. Tohumların çıktığı yerden bir sıvı da çıkar. O sıvıyıda ekleyin. Bir gün bekledikten sonra yeniden iyice karıştırın. Bel ağrınızın olduğu bölgeye sürün. Bölgeyi bir yarım saat sıcak tutun.