En besleyici yiyecek hangisi? (Besin değeri en yüksek yiyecekler)
Tükettiğiniz besinlerin, sizin için ne kadar faydalı olup olmadığına dikkat eder misiniz? Ya da sadece karnınızı doyurmak için mi yersiniz? Durum hangisi olursa olsun besinlerden vücudunuza büyük bir fayda akışı sağladığınız bir gerçek. Ayrıca bu fayda akışı sağlanmaz ise birçok hastalığa davetiye çıkarıyoruz. Tüm bunların sonucunda bilim insanları hem açlığa hem de yetersiz beslenmeye engel olacak en besleyici yiyecekleri derledi. Peki bu araştırma sonucuna göre en besleyici yiyecekler hangisi?
21 Kasım 2018 Çarşamba, 15:21:26 Güncelleme: 16:06:18
Sonuçları bilim dergisi PLoS ONE'da yayımlanan araştırma için, uzmanlar dünyanın dört bir yanındaki farklı kültürlerde en fazla tüketilen 1000 gıda maddesini inceledi. Peki en besleyici besin hangisi? Her gün yediğiniz yiyeceklerden ne kadar besin alıyorsunuz? En besleyici yiyeceklere, günlük yeme düzeninizde ne kadar yer veriyorsunuz?
İşte yeme alışkanlıklarınızı kökünden değiştirmenize neden olabilecek o liste...
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