ABD ve Kanadada halka marul yemeyin uyarısı

ABD ve Kanada'da halka "marul yemeyin" uyarısı
ABD ve Kanada'da sağlık yetkilileri, halkı yeni bir koli basili salgını nedeniyle marul yememeleri konusunda uyardı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, salgın konusunda Kanadalı yetkililerle çalıştıklarını belirterek, bakteri nedeniyle halka marul tüketmemeleri uyarısında bulundu.
21 Kasım 2018 Çarşamba, 19:16:47
Güncelleme: 19:29:52
ABD ve Kanada'da sağlık yetkilileri, halkı yeni bir koli basili salgını nedeniyle marul yememeleri konusunda uyardı.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Escherichia coli (E. coli) bakterisinin neden olduğu salgın konusunda Kanadalı yetkililerle çalıştıklarını belirterek, bakteri nedeniyle halka marul tüketmemeleri uyarısında bulundu.
SALGININ KAYNAĞI TESPİT EDİLENE KADAR ÖARUL YEMEYİN
Kurumun marulları piyasadan toplatacak kadar yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten FDA Yöneticisi Scott Gottlieb, ancak salgının kaynağı tespit edilene kadar süpermarket ve restoranların marul kullanmamasını tavsiye etti.
Gottlieb, Associated Press'e (AP) telefonla verdiği demeçte, bakteri taşıyan marulun muhtemelen hala piyasada olduğunu söyledi.