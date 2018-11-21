ABD ve Kanada'da halka "marul yemeyin" uyarısı

ABD ve Kanada'da sağlık yetkilileri, halkı yeni bir koli basili salgını nedeniyle marul yememeleri konusunda uyardı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, salgın konusunda Kanadalı yetkililerle çalıştıklarını belirterek, bakteri nedeniyle halka marul tüketmemeleri uyarısında bulundu.

21 Kasım 2018 Çarşamba, 19:16:47 Güncelleme: 19:29:52
ABD ve Kanadada halka marul yemeyin uyarısı
ABD ve Kanadada halka marul yemeyin uyarısı

ABD ve Kanada'da sağlık yetkilileri, halkı yeni bir koli basili salgını nedeniyle marul yememeleri konusunda uyardı.

ABD ve Kanadada halka marul yemeyin uyarısı

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Escherichia coli (E. coli) bakterisinin neden olduğu salgın konusunda Kanadalı yetkililerle çalıştıklarını belirterek, bakteri nedeniyle halka marul tüketmemeleri uyarısında bulundu.

ABD ve Kanadada halka marul yemeyin uyarısı

SALGININ KAYNAĞI TESPİT EDİLENE KADAR ÖARUL YEMEYİN

Kurumun marulları piyasadan toplatacak kadar yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten FDA Yöneticisi Scott Gottlieb, ancak salgının kaynağı tespit edilene kadar süpermarket ve restoranların marul kullanmamasını tavsiye etti.

ABD ve Kanadada halka marul yemeyin uyarısı

Gottlieb, Associated Press'e (AP) telefonla verdiği demeçte, bakteri taşıyan marulun muhtemelen hala piyasada olduğunu söyledi.

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