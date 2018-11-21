ABD ve Kanadada halka marul yemeyin uyarısı

SALGININ KAYNAĞI TESPİT EDİLENE KADAR ÖARUL YEMEYİN

Kurumun marulları piyasadan toplatacak kadar yeterli bilgiye sahip olmadığını belirten FDA Yöneticisi Scott Gottlieb, ancak salgının kaynağı tespit edilene kadar süpermarket ve restoranların marul kullanmamasını tavsiye etti.