Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Tek bir adedinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduran sigara, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, tedavi edilmesi gereken bir hastalık! DSÖ dünya genelinde sigara kullanımındaki artışın son yıllarda ürkütücü olduğunu belirtirken, hastalık kapıyı çalmadan sigarayı bırakan ve sağlıklı bir yaşam için kolları sıvayanların varlığı da umut veriyor. Sigarayı bırakan kişinin vücudunda ilk 20 dakika içinde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

20 Kasım 2018 Salı, 19:46:15 Güncelleme: 20:08:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





