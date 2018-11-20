Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Tek bir adedinde 4 binden fazla kimyasal madde bulunduran sigara, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, tedavi edilmesi gereken bir hastalık! DSÖ dünya genelinde sigara kullanımındaki artışın son yıllarda ürkütücü olduğunu belirtirken, hastalık kapıyı çalmadan sigarayı bırakan ve sağlıklı bir yaşam için kolları sıvayanların varlığı da umut veriyor. Sigarayı bırakan kişinin vücudunda ilk 20 dakika içinde olumlu gelişmeler yaşanıyor.

20 Kasım 2018 Salı, 19:46:15 Güncelleme: 20:08:31
Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?
Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

SİGARA İÇİLDİĞİ ANDA VÜCUT OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMEYE BAŞLAR

Nabız yükselir, kişi daha hızlı nefes alıp vermeye başlar, kan dolaşımı yavaşlar. İçinde yaklaşık 3 bin 700 zehirli madde barındıran bir karışım olan sigara bir kanserojendir.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?
Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

Vücuttaki bütün organları olumsuz yönde etkileyen ve çeşitli kanserlere davetiye çıkaran sigaradan kurtulabilirsiniz.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?
Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

PEKİ SİGARAYI BIRAKMA EVRESİNDE VÜCUTTA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER NELERDİR?

20 dakika sonra, kan basıncı ve nabız normale döner, el ve ayak dolaşımı düzelir.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?
Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

8 saat sonra, kan oksijen düzeyi normale döner, kalp krizi geçirme riski azalır.

Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?
Sigarayı bıraktıktan sonra vücutta neler oluyor?

24 saat sonra, vücut karbonmonoksitten arınır.

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