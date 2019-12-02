Ekmeği kestiğinizde böyle delik delikse... Yemeden önce mutlaka kontrol edin!

Esmer, sarı, beyaz, tahıllı ve nicesi... Ekmek sofralarımızın vazgeçilmezi. Çoğu insan ekmeksiz öğün tükettiğinde kendini doymuş bile hissetmiyor. Ekmek sofralarımızın bu kadar ayrılmaz bir parçası iken dikkat etmemek olmaz. Çünkü artık ekmeklerde bile hile yapılır duruma gelindi. Son dönemde 'doğal ekmek' olarak pazarlanan ürünlerde bile bu katkı maddelerine rastlanabiliyor. Peki ekmekte katkı maddesi bulunup bulunmadığını nasıl anlayabiliriz? İşte püf noktaları...

02.12.2019 11:28 - Son Güncelleme: 02.12.2019 11:34 BU GALERİYİ PAYLAŞ





