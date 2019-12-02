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Ekmeği kestiğinizde böyle delik delikse... Yemeden önce mutlaka kontrol edin!

Esmer, sarı, beyaz, tahıllı ve nicesi... Ekmek sofralarımızın vazgeçilmezi. Çoğu insan ekmeksiz öğün tükettiğinde kendini doymuş bile hissetmiyor. Ekmek sofralarımızın bu kadar ayrılmaz bir parçası iken dikkat etmemek olmaz. Çünkü artık ekmeklerde bile hile yapılır duruma gelindi. Son dönemde 'doğal ekmek' olarak pazarlanan ürünlerde bile bu katkı maddelerine rastlanabiliyor. Peki ekmekte katkı maddesi bulunup bulunmadığını nasıl anlayabiliriz? İşte püf noktaları...

02.12.2019 11:28 - Son Güncelleme: 02.12.2019 11:34
Ekmeği kestiğinizde böyle delil delikse... Yemeden önce mutlaka kontrol edin!

Beslenme ve Diyetetik Uzmanları ekmek konusunda uyarıyor. Ekmekte güzel bir görüntü sağlanması, ağartmak, hacminin artması, hamurun işlenmesinde kolaylık, ömrünü uzatmak ve bayatlamayı geciktirmek, dayanıklılığı artırmak, ucuz olmasını sağlamak gibi sebeplerle katkı maddeleri kullanılıyor.

Ekmeği kestiğinizde böyle delil delikse... Yemeden önce mutlaka kontrol edin!

Koruyucu, işlev ya da dayanıklılığı artırıcı malzemeler kullanılan ekmeklere basınç uygulanarak, rengine ve gözeneklerine dikkat edilerek her şey anlaşılabiliyor.

Ekmeği kestiğinizde böyle delil delikse... Yemeden önce mutlaka kontrol edin!

EKMEĞİ ISIRIP KOPARDIĞINIZDA HAMUR HALİNE GELİYORSA...

Beyaz ekmeğe basınç uygulandığında çok az bir güç uyguluyoruz ve ekmek eski formuna çok yavaş kavuşuyor. Ancak tam tahıllı ekmeğe bunu uyguladığımızda daha zor uygulanıyor ve daha fazla basınç uygulamamız gerekiyor.

Ekmeği kestiğinizde böyle delil delikse... Yemeden önce mutlaka kontrol edin!

Tam tahıllı ekmeğe basınç uyguladığımızda çok daha hızlı eski haline geliyor. Bu en temel uygulanan yöntemlerden bir tanesidir. Beyaz ekmeğin iç kısmını koparıp avucumuzla sıktığımızda hamur haline geliyor, bu da bu ekmeklerde katkı maddesi olduğu anlamını taşıyor.

Ekmeği kestiğinizde böyle delil delikse... Yemeden önce mutlaka kontrol edin!

EKMEĞİ BOYUYORLAR

Ekmekte olağan dışı beyaz renk söz konusuysa ağartıcı yani beyazlatıcı kullanılmış oluyor. Son dönemlerde beyaz ekmeğe olan ilgi azaldı. Uyanıklar bunun da bir çaresini buldu. Ekmeği boyamak.

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