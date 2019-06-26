GaleriSağlık

Eğer 4 gün boyunca sadece muz yerseniz... İnanılmaz değişim!

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte diyet yapanların sayısında da artış yaşandı. Özellikle kadınlar kısa sürede hızlı kilo verebilmenin yollarını arıyor. Uzmanlardan bu arayışta olanları sevindirecek bir haber geldi: Muz diyeti! Muz diyeti ile kilo vermek çok kolay. Peki hızlı kilo vermeyi sağlayan muz diyeti nasıl yapılır? Muz diyeti ile nasıl kilo verilir? Sizin için bir üç günlük bir de yedi günlük hızlı kilo verdiren muz diyeti hazırladık. İşte detaylar...

26.06.2019 07:04 - Son Güncelleme: 26.06.2019 07:07
Eğer 4 gün boyunca sadece muz yerseniz... İnanılmaz değişim!

Potasyum, B vitamini, magnezyum, sıfır yağ ve kolesterol… Muzun faydaları say say bitmez. Son zamanlarda Japonya'da ünlenen hızlı kilo verdiren muz diyetinden sonra bu faydalara bir tanesi daha eklenmiş oldu. Muz diyeti ile kilo vermek en lezzetli diyet olabilir.

Eğer 4 gün boyunca sadece muz yerseniz... İnanılmaz değişim!

Diğer diyetleri uygulamaktan sıkılıp vazgeçiyorsanız muz diyeti tam size göre. Bir yandan hızlıca kilolarınızdan kurtulurken bir yandan da muzdan alacağınız serotonin sayesinde ruh haliniz yükselecek.

Eğer 4 gün boyunca sadece muz yerseniz... İnanılmaz değişim!

Muz diyeti ile kilo verenlerin çok olmasına şaşırmamak lazım. Muzdaki enzimler sindirimi hızlandırarak besinlerin emilimini kolaylaştırır.

Eğer 4 gün boyunca sadece muz yerseniz... İnanılmaz değişim!

Muzun içerdiği lifler tokluk hissi yaratarak vücudun yağ yakma hızını arttırır.

Eğer 4 gün boyunca sadece muz yerseniz... İnanılmaz değişim!
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?
Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?