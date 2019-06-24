Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Papain ve chymopapain adı verilen bileşenler papaya meyvesinde bulunan iki önemli enzimdir. Aslında her iki enzim de vücutta protein sindirimine yardımcı olurken papain en bol ve en etkin olandır. Sindirim sürecine olan katkılarının dışında papaya enzimleri ödem, iltihap ve yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.