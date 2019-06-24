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Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?

Şifanın kaynağı tropikal iklimden geliyor... Meleklerin meyvesi olarak adlandırılan papaya, lezzetinin yanı sıra faydaları ile de bilinen bir meyve. Türkiye'de bilinirliği yeni yeni başlasa da ilerleyen günlerde daha çok göreceğimi kesin. Papayanın faydaları saymakla bitmiyor... Astımdan, gribe kadar geniş bir skalası olaran papayanın faydaları nelerdir gelin bakalım.

24.06.2019 11:24 - Son Güncelleme: 24.06.2019 11:52
Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?

Doğa bize sağlığın ta kendisini sunuyor. O şifa kaynaklarından biri de papaya meyvesi. Etkileri öyle güçlü ki görme bozukluğundan astıma kadar çare oluyor. İşte 'meleklerin meyvesi' olarak adlandırılan papayanın faydaları.

Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?

YARALARI İYİLEŞTİRİR

Papain ve chymopapain adı verilen bileşenler papaya meyvesinde bulunan iki önemli enzimdir. Aslında her iki enzim de vücutta protein sindirimine yardımcı olurken papain en bol ve en etkin olandır. Sindirim sürecine olan katkılarının dışında papaya enzimleri ödem, iltihap ve yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.

Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?

ASTIMA İYİ GELİR

Papayada bulunan C, E vitamini ve beta-karoten gibi antioksidanlar astım, osteoartrit ve romatoid artriti olan insanlar için yararlıdır.

Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?

KABIZLIĞI ÖNLER

Papaya lif açısından da oldukça zengin bir bitkidir. Bu özelliği ile kabızlık gibi yaygın sindirim sorunları için doğal bir çözümdür.

Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?

GRİP GİBİ HASTALIKLARDAN KORUR

Bağışıklık sistemini güçlendirmesi papayanın sahip olduğu bir başka özelliğidir. İçinde bulunan A ve C vitaminleri bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonlardan korunmanızı sağlar.

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