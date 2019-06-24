Meleklerin meyvesi denen papaya nedir? Papayanın faydaları nelerdir?
Şifanın kaynağı tropikal iklimden geliyor... Meleklerin meyvesi olarak adlandırılan papaya, lezzetinin yanı sıra faydaları ile de bilinen bir meyve. Türkiye'de bilinirliği yeni yeni başlasa da ilerleyen günlerde daha çok göreceğimi kesin. Papayanın faydaları saymakla bitmiyor... Astımdan, gribe kadar geniş bir skalası olaran papayanın faydaları nelerdir gelin bakalım.
24.06.2019 11:24
- Son Güncelleme: 24.06.2019 11:52
YARALARI İYİLEŞTİRİR
Papain ve chymopapain adı verilen bileşenler papaya meyvesinde bulunan iki önemli enzimdir. Aslında her iki enzim de vücutta protein sindirimine yardımcı olurken papain en bol ve en etkin olandır. Sindirim sürecine olan katkılarının dışında papaya enzimleri ödem, iltihap ve yaraların iyileşmesine de yardımcı olur.
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