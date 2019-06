Kanserin sebeplerine bir yenisi daha eklendi! Yoksulluk kanser nedeni

Kanserin, ölümcül olmasının yanı sıra özellikle gecikmiş olgularda rastlanan organ kayıpları ve sakatlıklar nedeniyle içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem, 'Is Poverty Another Cause of Cancer? An Empirical Analysis' adında bir çalışma yaptı.