Kanserin sebeplerine bir yenisi daha eklendi! Yoksulluk kanser nedeni

Her yıl 15 milyon insanın karşı karşıya kaldığı kanser hastalığı her geçen gün bir başka insanın hayatını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanserin bilinen risk faktörlerine bir yenisini daha eklendi. Tıp dünyasını sarsan araştırmaya göre, yoksulluğun kanser nedenlerinden biri olduğunu belirtildi. Yoksulluğun, kanser nedeni olarak ifade edildiği çalışma İtalya'da World Cancer Research Journal'da yayımlandı.

26.06.2019 12:19 - Son Güncelleme: 26.06.2019 12:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





