Kanserin sebeplerine bir yenisi daha eklendi! Yoksulluk kanser nedeni
Her yıl 15 milyon insanın karşı karşıya kaldığı kanser hastalığı her geçen gün bir başka insanın hayatını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanserin bilinen risk faktörlerine bir yenisini daha eklendi. Tıp dünyasını sarsan araştırmaya göre, yoksulluğun kanser nedenlerinden biri olduğunu belirtildi. Yoksulluğun, kanser nedeni olarak ifade edildiği çalışma İtalya'da World Cancer Research Journal'da yayımlandı.
Kanserin, ölümcül olmasının yanı sıra özellikle gecikmiş olgularda rastlanan organ kayıpları ve sakatlıklar nedeniyle içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem, 'Is Poverty Another Cause of Cancer? An Empirical Analysis' adında bir çalışma yaptı.
"KANSER, KÜRESEL ÇAPTA EKONOMİK BİR YÜK"
Kanserin insani boyutunun yanında küresel çapta da ciddi bir ekonomik yük olduğuna dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem, "Küresel olarak yaşanılmaya başlayan iktisadi krizler, beraberinde gelen işsizlik, iş gücü ve gelir kaybı, yoksulluk ile devam eden süreç, endişe, stres, bağışıklık sisteminin zayıflaması, telomer kısalmasına neden olmaktadır ve neticede kanser ile sonuçlanan bir döngüyü başlatabilmektedir" diye konuştu.