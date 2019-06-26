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Kanserin sebeplerine bir yenisi daha eklendi! Yoksulluk kanser nedeni

Her yıl 15 milyon insanın karşı karşıya kaldığı kanser hastalığı her geçen gün bir başka insanın hayatını tehdit ediyor. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan kanserin bilinen risk faktörlerine bir yenisini daha eklendi. Tıp dünyasını sarsan araştırmaya göre, yoksulluğun kanser nedenlerinden biri olduğunu belirtildi. Yoksulluğun, kanser nedeni olarak ifade edildiği çalışma İtalya'da World Cancer Research Journal'da yayımlandı.

26.06.2019 12:19 - Son Güncelleme: 26.06.2019 12:19
Kanserin sebeplerine bir yenisi daha eklendi! Yoksulluk kanser nedeni

Kriz-Kanser Döngüsü adını verdiği multidisipliner çalışmalar yapan Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem, kanserin bilinen risk faktörlerine bir yenisini daha ekledi. Çiğdem, yaptığı araştırmaya göre, yoksulluğun kanser nedenlerinden biri olduğunu belirtti.

Kanserin sebeplerine bir yenisi daha eklendi! Yoksulluk kanser nedeni

Kanserin, ölümcül olmasının yanı sıra özellikle gecikmiş olgularda rastlanan organ kayıpları ve sakatlıklar nedeniyle içinde bulunduğumuz yüzyılın önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem, 'Is Poverty Another Cause of Cancer? An Empirical Analysis' adında bir çalışma yaptı.

Kanserin sebeplerine bir yenisi daha eklendi! Yoksulluk kanser nedeni

Çiğdem, Amerika Nüfus Sayım Bürosu ve Amerika Ulusal Kanser Enstitüsü'nden alınan 1980-2015 verilerinden hareketle gerçekleştirdiği çalışmasında kanserin bilinen risk faktörlerine bir yenisini ekleyerek, yoksulluğun kanser nedenlerinden biri olduğunu ampirik olarak saptadı.

Kanserin sebeplerine bir yenisi daha eklendi! Yoksulluk kanser nedeni

Yoksulluğun, kanser nedeni olarak ifade edildiği çalışma İtalya'da World Cancer Research Journal'da yayımlandı.

Kanserin sebeplerine bir yenisi daha eklendi! Yoksulluk kanser nedeni

"KANSER, KÜRESEL ÇAPTA EKONOMİK BİR YÜK"
Kanserin insani boyutunun yanında küresel çapta da ciddi bir ekonomik yük olduğuna dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Gülgün Çiğdem, "Küresel olarak yaşanılmaya başlayan iktisadi krizler, beraberinde gelen işsizlik, iş gücü ve gelir kaybı, yoksulluk ile devam eden süreç, endişe, stres, bağışıklık sisteminin zayıflaması, telomer kısalmasına neden olmaktadır ve neticede kanser ile sonuçlanan bir döngüyü başlatabilmektedir" diye konuştu.

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