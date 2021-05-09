Binlerce yıl önce İbn-i Sina insanlığa önermişti... Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor!

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin arasında cinsel gücü arttıran yiyecekler de yer alıyor.

09.05.2021 15:52 - Son Güncelleme: 09.05.2021 15:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





