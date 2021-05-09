RAMAZAN İMSAKİYE
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Binlerce yıl önce İbn-i Sina insanlığa önermişti... Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor!

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu kitabında her derde deva reçeteler var. İşte İbn-i Sina'nın tavsiye ettiği 20 şifalı besin arasında cinsel gücü arttıran yiyecekler de yer alıyor.

09.05.2021 15:52 - Son Güncelleme: 09.05.2021 15:52
Binlerce yıl önce İbn-i Sina insanlığa önermişti... Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor!

Binlerce yıl önce İbn-i Sina insanlığa önermişti. İşte şifalı besinler...

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Binlerce yıl önce İbn-i Sina insanlığa önermişti... Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor!

Sabah ve akşam hafif spor yapsın sonra da ılık duş alınmalı.
Bal-çörek otu karışımı yenilmeli.
Göğüs kısmına hint sümbülü yağı sürülmeli.
Öfke, keder, tasa ve bağırmaktan uzak durulmalı.
Kaya balığı, bir senelik olan koyun ve keçi etleri, semiz tavuk, bıldırcın etinin suyundan yapılmış çorba içilmeli.

Binlerce yıl önce İbn-i Sina insanlığa önermişti... Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor!

Safranı yemeklerine katılmalı.
Serçe, keklik, dürrac ve horoz eti haşlaması ve çorbalarını tüketilmeli.
Pişmiş kuru zufa otu yenmeli.
Ada soğanı sıyrığı, geven, sarı incir, kabuksuz badem ve bal ile birlikte yedirilerek içirilmeli.

*Dürrac: Sülüngiller familyasından bir kuş türü.

*Geven: Geven, baklagiller familyasından yetiştiği bölgelere göre farklılaşan 2000 kadar türü bulunan otsu ve küçük çalıların ortak adı.

Binlerce yıl önce İbn-i Sina insanlığa önermişti... Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor!

İnciri zeytin yağına bulayıp yenilmeli.
Uzun topalağı ve günlüğü eşit ölçüde alıp öğütsün ve aç karnına bir miskal kadar ağzına alınmalı.
Andız otu, hastalığın en iyi ilacıdır.

Binlerce yıl önce İbn-i Sina insanlığa önermişti... Eğer birlikte alınırsa cinsel güce güç katıyor!

Aç karnına, banyodan hemen sonra, cimadan sonra, spordan ve yorulduktan hemen sonra soğuk su içmek tamamen karaciğerin zararınadır.
Safran, demirhindi, turp tüketilmeli.
Kuru yemişlerden kestane, kuru üzüm, fındık, antep fıstığı tüketilmeli.