Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları tam gaz devam ediyor! Bakan Varank'tan üretim tesislerine bayram ziyareti

Salgın ve son günlerde Filistin'de yaşanan olaylar nedeniyle buruk bir bayram yaşanıldığına işaret eden Varank, "Şu anda Kudüs'te siyonist İsrail'in büyük bir zulmü yaşanıyor. Orada Müslümanlar İsrail'in saldırıları altında bayramı geçiriyor. Üzüntümüzü yaşıyoruz ve Türkiye olarak özellikle diplomatik anlamda tüm dünyayı harekete geçirecek adımlar atmaya çalışıyoruz ama bu bizim içimizi soğutmuyor. Artık insanlar kınamanın ötesinde bir şeyler bekliyorlar." diye konuştu.