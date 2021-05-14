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Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları tam gaz devam ediyor! Bakan Varank'tan üretim tesislerine bayram ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı çalışmaları yürütülen merkezleri ziyaret etti. Varank, "Hocalarımız bugün laboratuvarlarındalar, üretim tesislerindeler. Yeter ki Türkiye kendi aşısını üretebilsin, hem Türkiye'ye hem de insanlığa şifa olabilecek başarıyı yakalasın diye büyük gayret gösteriyorlar." dedi. Varank, "Aşı adaylarımızın faz çalışmalarında yeteri kadar gönüllü bulabilirsek ve aşı adaylarımızın sonuçları başarılı olursa sene sonundan önce sonbahar gibi Türkiye'nin yerli ve milli aşısını elde edebileceğimize inanıyoruz. " açıklamasında bulundu.

14.05.2021 11:01 - Son Güncelleme: 14.05.2021 11:23
Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları tam gaz devam ediyor! Bakan Varank'tan üretim tesislerine bayram ziyareti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aşı çalışmaları yürütülen merkezleri ziyaretinde, hocaların bayram gününde de laboratuvarlarında ve üretim tesislerinde olduğunu belirterek, "Yeter ki Türkiye kendi aşısını üretebilsin, hem Türkiye'ye hem de insanlığa şifa olabilecek başarıyı yakalasın diye büyük gayret gösteriyorlar." dedi.

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Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları tam gaz devam ediyor! Bakan Varank'tan üretim tesislerine bayram ziyareti

Varank, Kovid-19'a karşı geliştirilen inaktif ve adenovirüs temelli aşı adaylarının çalışmalarının sürdüğü Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi ile Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsünü ziyaret etti. Yerli aşı çalışmalarına katılan bilim insanları ve ekipleriyle bayramlaşan Varank, onlara baklava ikram etti.

Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları tam gaz devam ediyor! Bakan Varank'tan üretim tesislerine bayram ziyareti

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin'in de eşlik ettiği ziyaretlerde Varank'a, merkezlerin çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları tam gaz devam ediyor! Bakan Varank'tan üretim tesislerine bayram ziyareti

Varank, Ankara Şehir Hastanesi Klinik Araştırmalar Merkezi'nde Faz 1 çalışmalarına başlanan Konya Selçuk Üniversitesinden Prof. Dr. Osman Erganiş ve ekibinin geliştirdiği yerli inaktif aşı adayına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Varank, ziyareti sonrasında AA muhabirine yaptığı açıklamada, başta ülkenin huzur ve refahı için çalışan sağlık personeli, güvenlik güçleri ve bayram günü olmasına rağmen ter döken emekçiler olmak üzere tüm Türkiye'nin bayramını kutladı.

Kovid-19'a karşı aşı çalışmaları tam gaz devam ediyor! Bakan Varank'tan üretim tesislerine bayram ziyareti

Salgın ve son günlerde Filistin'de yaşanan olaylar nedeniyle buruk bir bayram yaşanıldığına işaret eden Varank, "Şu anda Kudüs'te siyonist İsrail'in büyük bir zulmü yaşanıyor. Orada Müslümanlar İsrail'in saldırıları altında bayramı geçiriyor. Üzüntümüzü yaşıyoruz ve Türkiye olarak özellikle diplomatik anlamda tüm dünyayı harekete geçirecek adımlar atmaya çalışıyoruz ama bu bizim içimizi soğutmuyor. Artık insanlar kınamanın ötesinde bir şeyler bekliyorlar." diye konuştu.