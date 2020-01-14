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Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı!

Dünyaca ünlü Dr. Mehmet Öz'den dikkat çeken 'kahvaltı' çıkışı! "Yasaklanmalı"

14.01.2020 20:41

Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz, kahvaltı ile ilgili ezber bozan bir çıkış yaptı. Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu yönündeki dayatmaların tamamen reklam aldatmacası olduğunu söyleyen Dr. Öz "Kahvaltı yasaklanmalı" ifadelerini kullandı. Peki hiç kahvaltı yapmamak doğru mu?


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