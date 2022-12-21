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Haberler Sağlık Gülüşünüzün güzelliği 10 metreden görünecek! Diş macunu satıcıları yasta! Diş fırçasına azıcık sürmek tartarları, diş taşını, lekeyi yok ediyor...

Gülüşünüzün güzelliği 10 metreden görünecek! Diş macunu satıcıları yasta! Diş fırçasına azıcık sürmek tartarları, diş taşını, lekeyi yok ediyor...

Sık sık kahve, çay ve tütün kullanımı dişlerde beyazlığın yok olmasına sebebiyet veriyor. Bu nedenle birçok kişi diş beyazlatmanın yollarını aramaya başladı. Diş beyazlatmanın yolları zaman zaman tehlikeli olabiliyor. Bu nedenle sizler için evde doğal bir şekilde hazırlayabileceğiniz diş beyazlatma yöntemini derledik. Diş fırçanıza çok az sürerek uzun mesafelerden bile fark edilen parlaklığa kavuşabilirsiniz. İşte beyaz dişler için sihirli formül...

takvim.com.tr
21.12.2022 16:22 - Son Güncelleme: 21.12.2022 16:22
Dişlerinizin beyazlığı 10 metre öteden fark edilecek! Diş fırçasına azıcık sürmek tartarları, diş taşını, lekeyi yok ediyor...

Dişlerimiz birden fazla etkiyle zamanla matlaşarak, parlaklığını ve beyazlığını kaybedebilir. Özellikle tüketilen bazı yiyecek ve içecekler, dişlerin lekelenmesine, plak oluşumuna ve dolayısıyla da beyazlığını kaybederek sarı renkte görünmesine yol açabilir.

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Dişlerinizin beyazlığı 10 metre öteden fark edilecek! Diş fırçasına azıcık sürmek tartarları, diş taşını, lekeyi yok ediyor...

İşte mükemmel dişlerin sırrı...

Dişlerinizin beyazlığı 10 metre öteden fark edilecek! Diş fırçasına azıcık sürmek tartarları, diş taşını, lekeyi yok ediyor...

1- YAĞ ÇEKME (OIL PULLING)

Yağ çekme olarak bilinen diş beyazlatma yöntemi, bir tatlı veya yemek kaşığı organik yağ ile yapılıyor. Tercihen hindistan cevizi ya da susam yağı kullanabileceğiniz bu uygulamada, yağı ağzınızda 15-20 dakikaya kadar aralıklı olarak çalkalamanız gerekiyor. Buna, 3-4 dakikalık sürelerle başlayabilirsiniz. Her gün düzenli olarak uygulamanız gereken bu yöntem, diş iltihaplarına, ağızdaki bakterileri azaltmaya, vücuttaki toksinleri atmaya ve dişlerde oluşan plakları yok etmeye de yardımcı olur.

Dişlerinizin beyazlığı 10 metre öteden fark edilecek! Diş fırçasına azıcık sürmek tartarları, diş taşını, lekeyi yok ediyor...

2-KARBONATLA FIRÇALAMA

Karbonat, diş macunlarında bulunan ve doğal diş beyazlatmada kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Bir çay kaşığı karbonatı, iki çay kaşığı suyla karıştırıp macun kıvamına getirerek haftada birkaç kez fırçalayabilirsiniz. Karbonat, diş lekelerini çıkardığı gibi (özellikle çay ve kahve lekeleri), ağzınızdaki bakteri oluşumunu da engeller.

Dişlerinizin beyazlığı 10 metre öteden fark edilecek! Diş fırçasına azıcık sürmek tartarları, diş taşını, lekeyi yok ediyor...

3-MEYVE VE SEBZE TÜKETİN

Çiğ meyve ve sebze tütekimi, fırçalama kadar etkili olmasa da ağız içindeki plakları azaltmaya yardımcı olur. Özellikle, çilek ve ananas dişlerinizi beyazlatmaya yardımcı olduğu iddia edilen iki meyvedir.

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