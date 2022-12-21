Onun da balonu söndü! Son dönemin modasıydı! Protez tırnak kullananlar dikkat! Uzmanlardan tehlike uyarısı...
Son yıllarda popüler olan protez tırnak ve kalıcı oje uygulamaları zararlı olduğu belirtildi.
Son zamanlarda birçok kadının ellerinde görülen protez tırnaklar popülerliğini giderek arttırmaya devam ediyordu. Uzmanlar ise protez tırnak hakkında tehlike uyarısında bulundu. Özellikle deforme olmuş tırnaklara yapılan uygulamaların tırnağa daha çok zarar verdiğini söyleyen uzmanlar protez tırnak kullanımının sınırlanması gerektiğini belirtiyor. İşte detaylar...
PROTEZ TIRNAK TIRNAĞA ZARAR VERİYOR MU?
Protez Tırnak uygulamasında hazırlık aşaması ve çıkartma aşaması önemlidir, hazırlık aşamasında doğal tırnağın yağdan arındırılması gerekmektedir ve bu arındırma işleminde aşırıya kaçan törpüleme doğal tırnağa zarar verir.
PROTEZ TIRNAK KAÇ AY KALIYOR?
Protez Tırnak Ne Kadar Süre Kullanılır? Kişiye göre değişen tırnak uzama hızına göre önerilen ortalama süre 3-4 haftadır. Periyodik protez tırnak bakımları yapıldığı sürece istenilen süre kadar kullanılabilir ve kişi istediği zaman da çıkartılabilir
PROTEZ TIRNAK KANSER YAPAR MI?
Manikür ve protez tırnak istenmeyen sonuçlara neden olabiliyor. Teksas Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre protez tırnak taktıranlar kanser olma riski altında. Uzmanlar kuaför salonlarında protez tırnakları yapıştırmak için kullanılan morötesi ışınlarının cilt kanseri riskini artırdığını açıkladı.
PROTEZ TIRNAK KİMLERE UYGULANMAZ?
Tırnak uzatmaya zaman ayıramayan iş kadınları için bulunmaz fırsattır. Müzik, dikiş gibi tırnakların yoğun olarak kullanılacağı işlerde çalışanların yaptırmasında bir sıkıntı yoktur.. Kimler Protez Tırnak Yaptıramaz ? Tırnaklarında yada ellerinde mantar gibi bulaşıcı hastalıkları olan kişilere protez tırnak yapılamaz.