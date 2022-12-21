Onun da balonu söndü! Son dönemin modasıydı! Protez tırnak kullananlar dikkat! Uzmanlardan tehlike uyarısı...

PROTEZ TIRNAK KAÇ AY KALIYOR?

Protez Tırnak Ne Kadar Süre Kullanılır? Kişiye göre değişen tırnak uzama hızına göre önerilen ortalama süre 3-4 haftadır. Periyodik protez tırnak bakımları yapıldığı sürece istenilen süre kadar kullanılabilir ve kişi istediği zaman da çıkartılabilir