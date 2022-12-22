Kullandığınız bütün yağları unutun! Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...
Doğal yağlar, cilt ve saç problemleri için sıklıkla başvurduğumuz tedavi yöntemleridir. Hindistan cevizi, badem ve zeytinyağı gibi doğal yağlar oldukça popüler hale gelmeye başladı. Bu yağların arasına bir yenisi daha katıldı. İşte yumurta yağının faydaları...
22.12.2022 11:26 - Son Güncelleme: 22.12.2022 11:26
Doğal yağlar, cilt ve saç problemleri için sıklıkla başvurduğumuz tedavi yöntemleridir. Hindistan cevizi, badem ve zeytinyağı gibi doğal yağların saçlara olan faydası araştırmalarca kanıtlandı. Uzun yıllar öncesinde kullanılan bu mucize yeniden popüler hale gelmeye başladı. İşte yumurta yağının faydaları...
YUMURTA YAĞI NEDİR?
Yumurta yağı, trigliserit, kolesterol ve fosfolipidler açısından zengin olan yumurta sarısından elde edilir.Yapılan araştırmalar, kolesterolün cilt ve saçlarımız için son derece önemli olduğunu ortaya çıkardı. Yumurta sarısı yağı, cilt ve saç derisi tarafından kolaylıkla emilir, kuru ve hasar gören cildi onarır.Doymuş yağ asitleri açısından da zengin olan yumurta sarısı yağı, saçın uzamasını destekler.