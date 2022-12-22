Kullandığınız bütün yağları unutun! Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

YUMURTA YAĞI NEDİR?

Yumurta yağı, trigliserit, kolesterol ve fosfolipidler açısından zengin olan yumurta sarısından elde edilir.Yapılan araştırmalar, kolesterolün cilt ve saçlarımız için son derece önemli olduğunu ortaya çıkardı. Yumurta sarısı yağı, cilt ve saç derisi tarafından kolaylıkla emilir, kuru ve hasar gören cildi onarır.Doymuş yağ asitleri açısından da zengin olan yumurta sarısı yağı, saçın uzamasını destekler.