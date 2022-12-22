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Haberler Sağlık Kullandığınız bütün yağları unutun! Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

Kullandığınız bütün yağları unutun! Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

Doğal yağlar, cilt ve saç problemleri için sıklıkla başvurduğumuz tedavi yöntemleridir. Hindistan cevizi, badem ve zeytinyağı gibi doğal yağlar oldukça popüler hale gelmeye başladı. Bu yağların arasına bir yenisi daha katıldı. İşte yumurta yağının faydaları...

takvim.com.tr
22.12.2022 11:26 - Son Güncelleme: 22.12.2022 11:26
Kullandığınız bütün yağları unutun! Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

Doğal yağlar, cilt ve saç problemleri için sıklıkla başvurduğumuz tedavi yöntemleridir. Hindistan cevizi, badem ve zeytinyağı gibi doğal yağların saçlara olan faydası araştırmalarca kanıtlandı. Uzun yıllar öncesinde kullanılan bu mucize yeniden popüler hale gelmeye başladı. İşte yumurta yağının faydaları...

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Kullandığınız bütün yağları unutun! Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

YUMURTA YAĞI NEDİR?

Yumurta yağı, trigliserit, kolesterol ve fosfolipidler açısından zengin olan yumurta sarısından elde edilir.Yapılan araştırmalar, kolesterolün cilt ve saçlarımız için son derece önemli olduğunu ortaya çıkardı. Yumurta sarısı yağı, cilt ve saç derisi tarafından kolaylıkla emilir, kuru ve hasar gören cildi onarır.Doymuş yağ asitleri açısından da zengin olan yumurta sarısı yağı, saçın uzamasını destekler.

Kullandığınız bütün yağları unutun! Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

YUMURTA YAĞININ FAYDALARI

Yumurta yağı, erken saç dökülmesini azaltmaya yardımcı olabilir. Omega 3 ve omega 6 yağ asitleri açısından zengin olan bu yağ, saçlar için son derece besleyicidir.

Kullandığınız bütün yağları unutun! Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

Kan dolaşımını uyaran yumurta sarısı yağı, saçın uzamasını destekler ve saç foliküllerinin yenilenmesini sağlar.

Kullandığınız bütün yağları unutun! Dedelerimiz 200 yıl öncesinden biliyormuş! Yumurta yağının ne işe yaradığına inanamayacaksınız...

İçeriğindeki antiinflamatuar özellikler sayesinde kepek gibi saç derisi problemlerine de iyi gelir.

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