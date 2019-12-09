Bileğimizdeki çizgiler ne anlama geliyor?

3. Çizgi: Kariyer çizgisi: Bu çizgi kesintisiz bir şekilde sürüyorsa kariyerinizde başarılı bir yükseliş yaşayacaksınız demektir. Derin ve kalın ilerleyen çizgi ise toplum içinde saygın bir konuma sahip ve çevrenizde sözü geçen biri olacaksınız anlamına geliyor.