Dilinizin rengi ne hastası olduğunuzu söylüyor! Dikkat bunların hepsi hastalık belirtisi...

SARI RENKTE LEKELENMELER

Dil ve dile ek olarak vücudun diğer bölgelerinde görülen sararmalar, dizler eller ve ayaklar örneğin yüksek kolesterol habercisi olabilir. Vücutta kolesterol seviyesi yükseldiği zaman kalp rahatsızlıkları gibi önemli hastalıklara yol açabiliyor. Ayrıca dilin ortasında oluşan sarı lekelenmeler karaciğer rahatsızlığına da işaret edebilir.