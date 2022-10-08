Bilim insanları açıkladı! Gözünüzden erken ölüp ölmeyeceğiniz anlaşılıyor! Ölüm tarihi hakkında en doğru sonucu veriyor...
İngiliz Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, bilim insanları, bir kalp sorununun erken belirtilerini tespit edebilen bir yapay zeka programı geliştirdi.
08.10.2022 13:20 - Son Güncelleme: 08.10.2022 13:20
İngiliz Oftalmoloji Dergisi'nde yayınlanan araştırmada, bilim insanları, bir kalp sorununun erken belirtilerini tespit edebilen bir yapay zeka programı geliştirdi. Söz konusu programın kalp sağlığı hakkında önemli bilgileri barındırdığı düşünülen gözün arkasındaki küçük atardamarların ve damarların kalınlığını ölçerek çalıştığı belirtildi. İşte tüm detaylar...