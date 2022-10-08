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Dikkat bunların hepsi hastalık belirtisi... Dilinizin rengi ne hastası olduğunuzu söylüyor!

Dilinizin rengi hastalıklarınız hakkında çoğu şeyi ele veriyor. İşte dil rengine göre sahip olduğunuz hastalıklar...

takvim.com.tr
08.10.2022 13:15 - Son Güncelleme: 08.10.2022 13:15
Dikkat bunların hepsi hastalık belirtisi... Dilinizin rengi ne hastası olduğunuzu söylüyor!

Dilinizin rengi vücudunuzdaki hastalıkları ele veriyor. Hemen kontrol edin. İşte dil rengine göre sahip olduğunuz hastalıklar...

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Dikkat bunların hepsi hastalık belirtisi... Dilinizin rengi ne hastası olduğunuzu söylüyor!

DİLİN ÜZERİNDE MOR RENKTE LEKELENMELER

Bağışıklık sisteminde oluşan hastalıkların habercisi olabileceği gibi cilt kanseri ve diyabet ile ilgilide bilgiler veriyor olabilir.

Dikkat bunların hepsi hastalık belirtisi... Dilinizin rengi ne hastası olduğunuzu söylüyor!

KIRMIZI RENKTE LEKELENMELER

Parlak renkte bir kırmızı ise dilimiz B12 vitamini eksikliği olabilir. Vücut bağışıklığından unutkanlığa kadar birçok yerde önemli ve etkili B12 vitamini ihmal edilmemeli ve doktora mutlaka görünülmeli.

Dikkat bunların hepsi hastalık belirtisi... Dilinizin rengi ne hastası olduğunuzu söylüyor!

SARI RENKTE LEKELENMELER

Dil ve dile ek olarak vücudun diğer bölgelerinde görülen sararmalar, dizler eller ve ayaklar örneğin yüksek kolesterol habercisi olabilir. Vücutta kolesterol seviyesi yükseldiği zaman kalp rahatsızlıkları gibi önemli hastalıklara yol açabiliyor. Ayrıca dilin ortasında oluşan sarı lekelenmeler karaciğer rahatsızlığına da işaret edebilir.

Dikkat bunların hepsi hastalık belirtisi... Dilinizin rengi ne hastası olduğunuzu söylüyor!

BEYAZ RENKTE LEKELENMELER

Mide ve bağırsakta yaşanan hastalıkların habercisi olabilir. Birçok enfeksiyon belirtisi olabilir örneğin; gastrit, enteririrt, kolit, gartoenterit enfeksiyonlarının belirtisi olabilir.

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