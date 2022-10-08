Dikkat bunların hepsi hastalık belirtisi... Dilinizin rengi ne hastası olduğunuzu söylüyor!
Dilinizin rengi hastalıklarınız hakkında çoğu şeyi ele veriyor. İşte dil rengine göre sahip olduğunuz hastalıklar...
08.10.2022 13:15 - Son Güncelleme: 08.10.2022 13:15
SARI RENKTE LEKELENMELER
Dil ve dile ek olarak vücudun diğer bölgelerinde görülen sararmalar, dizler eller ve ayaklar örneğin yüksek kolesterol habercisi olabilir. Vücutta kolesterol seviyesi yükseldiği zaman kalp rahatsızlıkları gibi önemli hastalıklara yol açabiliyor. Ayrıca dilin ortasında oluşan sarı lekelenmeler karaciğer rahatsızlığına da işaret edebilir.