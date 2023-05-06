Dayanılmaz ağrıların çözümü bu besinde... Bir gecede kökünü kazıyor! İbn-i Sina asırlar öncesinden uyardı!

İslam dünyasının saygın alimleri arasında yer alan İbn-i Sina'nın tarifleri ve önerileri yüzyıllardır büyük ilgi görüyor. İbn-i Sina, yazdığı kitaplarda doğal gıdaların hastalıklar için şifa kaynağı olduğunu vurgulayarak birçok sağlık sorununa çözüm önerileri sunuyor. Özellikle dayanılmaz diz ağrılarına karşı önerdiği doğal ağrı kesici besinler, günümüzde hala yaygın bir şekilde kullanılıyor. İşte İbn-i Sina'nın önerdiği doğal ağrı kesici besinlerden biri olan kuyruk yağı ve koyun yününün faydaları.