Canan Karatay özellikle bu kişilere set çekti! Masum sanmayın! "Bağırsakları...." 3 öğün sofrada olan o besin için uyarı!

Mutfakta her öğünde ihtiyaç duyulan domates aslında sandığınız kadar masum değil. Canan Karatay bu tehlikeyle ilgili detayları tek tek açıkladı. Domatesi fazla tüketmek vücudumuza yarardan çok zarar veriyor. İşte Karatay'dan domates uyarısı...