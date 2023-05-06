Canan Karatay özellikle bu kişilere set çekti! Masum sanmayın! "Bağırsakları...." 3 öğün sofrada olan o besin için uyarı!
Prof. Dr. Canan Karatay, son açıklamalarında şeker hastalığına sahip kişilerin domates tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. Karatay, yaptığı açıklamada domatesin içerdiği yüksek şeker oranı nedeniyle şeker hastaları için risk oluşturabileceğini vurguladı. İşte detaylar. Prof. Dr. Canan Karatay, sağlıklı beslenme ve yaşam tarzı konularında yaptığı çalışmalarla tanınan bir isimdir. Son açıklamalarında domates tüketimi konusunda uyarılarda bulunan Karatay, özellikle şeker hastalarının bu konuya dikkat etmesi gerektiğini ifade etti. Domatesin içerdiği doğal şekerin, şeker hastalarının kan şekerini olumsuz etkileyebileceğini belirten Karatay, bu nedenle kontrollü bir şekilde tüketilmesi gerektiğini dile getirdi.
06.05.2023 11:56 - Son Güncelleme: 06.05.2023 11:56
Mutfakta her öğünde ihtiyaç duyulan domates aslında sandığınız kadar masum değil. Canan Karatay bu tehlikeyle ilgili detayları tek tek açıkladı. Domatesi fazla tüketmek vücudumuza yarardan çok zarar veriyor. İşte Karatay'dan domates uyarısı...
CANAN KARATAY'IN KAHVALTI TABAĞI
Canan Karatay kendi tabağındaki besinleri açıklayarak gündemde yankı uyandırdı. İşte Canan Karatay'ın tabağı ve önerileri şu şekilde;