İşte Peygamberimiz Hz. Muhammed'in şifa mucizesi... Çörek otunun faydaları nelerdir?
"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörekotunda onun için bir deva bulunmasın." diye nakledilen bu hadis-i şerifte de belirtildiği üzere çörek otunun içinde bulunmayan deva yok! İşte çörek otunun faydaları ve kullanılmasına ait bilgiler… Çörek otunun faydaları nelerdir? İşte detaylar...
28.02.2019 21:05
- Son Güncelleme: 28.02.2019 21:30
Kadınların hamilelik sürecinde de etkisi olan çörek otu ürünleri, hamilelik devresindeki şikayetleri azaltır. Yan etkisi olmayıp, bu devredeki kadınlara ve bebeklerini anne sütüyle besleyenler için süt kalitesinin bebeğe daha yarayışlı olmasını sağlar. Hazım zorluğu ve mide şişkinliklerinde çörek otu da eskiden beri bilinir.
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