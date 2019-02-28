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İşte Peygamberimiz Hz. Muhammed'in şifa mucizesi... Çörek otunun faydaları nelerdir?

"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörekotunda onun için bir deva bulunmasın." diye nakledilen bu hadis-i şerifte de belirtildiği üzere çörek otunun içinde bulunmayan deva yok! İşte çörek otunun faydaları ve kullanılmasına ait bilgiler… Çörek otunun faydaları nelerdir? İşte detaylar...

28.02.2019 21:05 - Son Güncelleme: 28.02.2019 21:30
Çörek otunun faydaları nelerdir?

Ebu Hüreyre (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:

"Ölüm dışında hiçbir hastalık yoktur ki, çörek otunda onun için bir deva bulunmasın." [Buhârî, Tıbb 7; Müslim, Selam 89, (2215); Tirmizî, Tıbb 5, (2042), 22, (2071)]

Çörek otunun faydaları nelerdir?

Damar hastalıklarını önleyen çörek otu, hazmı da kolaylaştırıyor. Sadece bununla kalmayan çörek otu mantar ve virüslere karşı öldürücü bir etkiye sahip.

Çörek otunun faydaları nelerdir?

Kan şekerini de düşüren çörek otu, solunum borusunu da genişletiyor. Alerjileri önleyen çörek otu, vücudun savunma sistemini dengelemeye de yarıyor.

Çörek otunun faydaları nelerdir?

Sadece yetişkinler değil çocuklarda da etkileri olan çörek otu, özellikle sinir ve deri hastalıklarıyla birlikte astıma da iyi geliyor.

Çörek otunun faydaları nelerdir?

Kadınların hamilelik sürecinde de etkisi olan çörek otu ürünleri, hamilelik devresindeki şikayetleri azaltır. Yan etkisi olmayıp, bu devredeki kadınlara ve bebeklerini anne sütüyle besleyenler için süt kalitesinin bebeğe daha yarayışlı olmasını sağlar. Hazım zorluğu ve mide şişkinliklerinde çörek otu da eskiden beri bilinir.

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