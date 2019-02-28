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Bu besinler kilo vermeye yardımcı oluyor! İşte kilo verdiren besinler

Her kadın ve erkeğin en büyük ortak problemlerinden olan kilo vermenin başlıca anahtarı egzersiz ve diyet olarak görülür. Bunun yanında bir de yağ yakan, metabolizmayı hızlandıran besinler vardır ki; kilo verme potansiyelini iki katına çıkarır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, tokluğu sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan 10 besini sıraladı. İşte kilo vermeye yardımcı olan o besinler...

28.02.2019 18:33 - Son Güncelleme: 28.02.2019 18:44
Bu besinler kilo vermeye yardımcı oluyor! İşte kilo verdiren besinler

Her kadın ve erkeğin en büyük ortak problemlerinden olan kilo vermenin başlıca anahtarı egzersiz ve diyet olarak görülür.

Bu besinler kilo vermeye yardımcı oluyor! İşte kilo verdiren besinler

Bir besinde bulunan posa ve protein miktarı, besinin hacmi ve içerdiği su miktarı doygunluk hissinde en belirleyici etmenlerden. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, tokluğu sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan 10 besini sıraladı.

YUMURTA

Yumurta, dolgunluk hissi üzerinde güçlü bir etkiye sahip, besleyici, yüksek protein içeren mucizevi bir besin.

Bu besinler kilo vermeye yardımcı oluyor! İşte kilo verdiren besinler

Tam bir yumurta vücudunuzun üretemediği 9 aminoasitin tamamını içeriyor ve bu amino asitler sindirildikten sonra bağırsaklarınızdaki iştah bastırıcı hormonların salınmasını tetikliyor.

Bu besinler kilo vermeye yardımcı oluyor! İşte kilo verdiren besinler

YULAF EZMESİ

Yulaf ezmesi yüksek lif içeriği ve yüksek su emme kapasitesinden dolayı tok tutma gücü oldukça yüksek bir tam tahıl.

Bu besinler kilo vermeye yardımcı oluyor! İşte kilo verdiren besinler

Yulafta bulunan beta-glukan gibi çözünebilir lifler midenizde su çekerek yoğunlaşıyor ve mide boşalmasını geciktirerek uzun süre tok kalmanıza yardımcı oluyor.

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