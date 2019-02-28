Bu besinler kilo vermeye yardımcı oluyor! İşte kilo verdiren besinler
Her kadın ve erkeğin en büyük ortak problemlerinden olan kilo vermenin başlıca anahtarı egzersiz ve diyet olarak görülür. Bunun yanında bir de yağ yakan, metabolizmayı hızlandıran besinler vardır ki; kilo verme potansiyelini iki katına çıkarır. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, tokluğu sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan 10 besini sıraladı. İşte kilo vermeye yardımcı olan o besinler...
28.02.2019 18:33
- Son Güncelleme: 28.02.2019 18:44
Bir besinde bulunan posa ve protein miktarı, besinin hacmi ve içerdiği su miktarı doygunluk hissinde en belirleyici etmenlerden. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, tokluğu sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan 10 besini sıraladı.
YUMURTA
Yumurta, dolgunluk hissi üzerinde güçlü bir etkiye sahip, besleyici, yüksek protein içeren mucizevi bir besin.
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