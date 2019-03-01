Hangi yiyecek hangi hastalığa iyi gelir? Onları daha önce hiç duymamış olabilirsiniz! Bu besinler tam bir şifa deposu! Muskat'ın sağlığa faydaları
Bazı hastalıkların tedavisinde ve bazı hastalıklarında önlenmesinde, yiyeceklerin birebir etkisi olduğu biliniyor Asya ve Amerika'nın tropikal bölgelerinde yetişen muskat, küçük Hindistan cevizi olarak da bilinen tropik bir ağaç türüdür. Muskat hoş kokusuyla bilindiği gibi birçok yemeklerin içine katılarak yemeklere aroma katar ve tat verir. Ama muskat sadece yemeklere tadına tat katmasıyla bilinmiyor! Bu minik şifa deposu beyin gücünü artırmaktan uykusuzluğa kadar birçok fayda sağlıyor. Peki hangi hastalığa hangi yiyecek iyi geliyor? Kansere iyi gelen yiyecekler hangileridir? İşte şifa deposu o yiyecekler.
Gündelik hayattımızda yaşadığımız sağlık problemlerini yediğimiz yiyeceklerle tedavi edebilir. Bunu zaten biliyoruz. Ama nasıl? Hangi hastalığa hangi yiyecek iyi gelir sorusunun cevapları…
Diş çürümelerine karşı ıspanak
Demir deposu olarak bilinen ıspanak A, B, C, E vitaminleri, magnezyum, fosfor, iyot mineralleri ve protein açısından zengin bir sebze. Bu nedenle ıspanağın vücudun direncini arttırır.
Özellikle bahar aylarında nükseden hastalıklara karşı vücudu korur. Kemik ve dişleri de güçlendirir. Diş çürümelerine karşı koruyucudur.
Karaciğere enginar
Karaciğer dostu olarak da bilinen enginar, içerdiği vitamin, mineral yoğunluğu ve anti toksin özelliği ile birçok hastalıkta gıda desteği olarak kullanılabilir.
Enginar aynı zamanda mide ve sindirim sistemi dezenfektanı olarak da bilinmektedir. Bunun dışında kalp hastalıklarında, romatizma ve gut hastalığında, safra kesesi ve karaciğer rahatsızlıklarında faydalıdır. Enginar yemeği yaparken sadece taban bölümü değil, yapraklarının da pişirilip dip kısmının sıyrılarak yenmesi tavsiye edilir.