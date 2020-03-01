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Çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir? Acilen kabızlığa son vermek istiyorsanız...

Kabızlık büyük küçük, yaşlı bebek demeden her bireyin yaşadığı büyük bir sorun! Genel anlamıyla kabızlık, haftada 3 veya 4'ten az olarak dışkılama yaşanması, mide ve bağırsakta sürekli bir ağrı hissedilmesi, dışkılamanın tamamen yapılamaması veya olması gerekenden az miktarda olmasına verilen rahatsızlıktır. Gelişme aşamasında olan çocukların, sindirim sisteminin de gelişim aşamasında olmasından dolayı, dikkat edilmeyen beslenme alışkanlığı sebebiyle kabızlık sorunu çocuklarda çokça görülebilmektedir. Peki çocuklarda kabızlık nasıl geçer? Gündelik hayatlarımızı da olumsuz yönde etkileyen kabızlık ciddi hasarlara yol açıyor ve deyim yerindeyse hayatı kabusa çeviriyor. Bu problemi yaşamadan evvel önlemini almak ve sıkıntıya girmemek bizim elimizde ama kabız olduktan sonra ne yapılması gerektiğini de bilmek gerek. Peki kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen besinler nelerdir? İşte kabızlığa iyi gelen besinler listesi.

01.03.2020 17:14 - Son Güncelleme: 01.03.2020 17:14 BU GALERİYİ PAYLAŞ





