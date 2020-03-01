Çocuklarda kabızlığa ne iyi gelir? Acilen kabızlığa son vermek istiyorsanız...
Kabızlık büyük küçük, yaşlı bebek demeden her bireyin yaşadığı büyük bir sorun! Genel anlamıyla kabızlık, haftada 3 veya 4'ten az olarak dışkılama yaşanması, mide ve bağırsakta sürekli bir ağrı hissedilmesi, dışkılamanın tamamen yapılamaması veya olması gerekenden az miktarda olmasına verilen rahatsızlıktır. Gelişme aşamasında olan çocukların, sindirim sisteminin de gelişim aşamasında olmasından dolayı, dikkat edilmeyen beslenme alışkanlığı sebebiyle kabızlık sorunu çocuklarda çokça görülebilmektedir. Peki çocuklarda kabızlık nasıl geçer? Gündelik hayatlarımızı da olumsuz yönde etkileyen kabızlık ciddi hasarlara yol açıyor ve deyim yerindeyse hayatı kabusa çeviriyor. Bu problemi yaşamadan evvel önlemini almak ve sıkıntıya girmemek bizim elimizde ama kabız olduktan sonra ne yapılması gerektiğini de bilmek gerek. Peki kabızlık nasıl geçer? Kabızlığa iyi gelen besinler nelerdir? İşte kabızlığa iyi gelen besinler listesi.
Genel olarak kuru beslenmeye, az sıvı tüketimine, bakla türlerinin çok tüketilmesine bağlı olarak gözlemlenen kabızlık sorunu, gelişme aşamasında olan çocuklarda sık gözlemlenen bir durumdur. Çoğu zaman yetişkinler ile aynı besini tüketen çocukların sindirim sistemlerinin henüz yetişkin birinden küçük olması bu duruma neden olmaktadır. Çocuklarda kabızlık sorununun geçmesinde uygulanabilecek yöntemler ise şunlardır;
Lif ağırlıklı sebze, meyve, bakliyat ve tahıllardan oluşan beslenme programı hazırlanmalıdır
Lokmalar iyice çiğnendikten sonra yutulmalıdır
Laktoz hassasiyeti sebebiyle süt ve süt ürünlerinin fazla tüketimi de kabızlık sorununa yol açabilmektedir
Bol sıvı takviyesi yapılmalı, vücut susuz kalmamalıdır
Gün içinde aktif olarak hareket edilmeli, hareketsiz kalınmamalıdır
Tuvalet düzeninin oluşturulması ve düzenli tuvalete çıkmak oldukça önemlidir
Kabızlık bazen haftalar süren, ciddi hasarlara yol açan ve hayatı dar eden hemen herkesin hayatının bir döneminde sıklıkla ya da nadiren mutlaka yaşadığı bir problemdir. Bağırsak fonksiyonlarının düzgün çalışmaması, yanlış gıda tüketimi, hareketsiz yaşam gibi birçok nedene bağlanan kabızlığı gideren çözümler mevcuttur.
KABIZLIK NEDEN OLUR?
En sık karşılaşılan sindirim problemlerinden olan kabızlık zayıf bağırsak hareketleri, karın şişliği, ağrı, kusma ve sert, küçük dışkı şeklinde baş gösterir. Kabızlığın ise birden fazla nedeni olabilir. Dışkılama sayısının haftada ikiye ve daha aza inmesi kabızlık olarak isimlendirilir.