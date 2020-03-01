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Şifa deposu o mucizevi besinler... Hem hafızayı güçlendiriyor hem de beyni geliştiriyor!

Beyni geliştiren, hafızayı güçlendiren ve birçok hastalığa şifa olan besinler ilaçlardan daha çok merak ediliyor. Somon, sardalya, uskumru ve lüfer gibi yağlı balıkları düzenli olarak tüketmek beyin sağlığı için önemli. Çünkü, yağlı balıklar, optimal beyin fonksiyonları için gerekli omega-3 yağ asitlerini içeriyor. Yeni nöron oluşumunu sağlamak ve sürdürmek için gerekli yapı taşlarını sağlıyorlarlar ve beyin iltihaplanma riskini en aza indiriyorlar.

01.03.2020 17:36 - Son Güncelleme: 01.03.2020 17:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





