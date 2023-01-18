Canan Karatay'dan korutan uyarı! Herkes içiyor ama alkolden daha tehlikeli! Bir anda kalp krizi geçirtiyor...
Sağlığa en çok zarar verenlerin başında bilindiği gibi alkol ve sigara geliyor. Fakat Prof. Dr. Canan Karatay en az ikisi kadar zararlı olan o tehlikeyi açıkladı. Karatay hoca enerji içeceklerinin ani kalp durmasına da neden olacağını ifade etti. İşte detaylar..
Prof. Dr. Canan Karatay geçtiğimiz günlerde alkolden bile tehlikeli olan içeceği açıkladı. Karatay, bu içeceğin kalp sağlığından sinir sistemine, sindirim sisteminden bağışıklık sistemine tüm vücudu olumsuz etkilediğini belirtti.
Canan Karatay, enerji içeceklerinin insan sağlığı için tam bir zehir olduğunu söyledi. "Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası" diyerek enerji içeceklerinin sağlığa olan zararlarını tek tek sıraladı.
BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOK EDİYOR
"Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir."
KALBİ BİTİRİYOR
"Kalbe çok ciddi zararları var. Alkol gibi, hatta ondan daha hızlı bir şekilde karaciğerin yağlanmasına sebep olur. Sinir sistemine alkolden daha fazla zarar verir. Sindirim sistemini de allak bullak eder. Vücut direncini sıfıra indirir, sonra türlü türlü hastalıkların meydana gelmesi kaçınılmazdır.
ENERJİ İÇECEKLERİNİN ZARARLARI
Fazla tüketilmesi kafein zehirlenmelerine yol açabilir.
İçeriğindeki yüksek kafein oranı nedeniyle bağımlılıklara neden olup vücudun dengesini bozabilir.
İçeriğinde aşırı şeker barındırdığı için vücudun aşırı su kaybetmesine neden olabilir.
Hamileliğin ilk aylarında tüketilen enerji içecekleri vücuda alınan aşırı dozda kafeinden dolayı düşüğe neden olabilir.