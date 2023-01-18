Canan Karatay’dan korutan uyarı! Herkes içiyor ama alkolden daha tehlikeli! Bir anda kalp krizi geçirtiyor...

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ YOK EDİYOR

"Enerji içecekleri insan sağlığı için tam bir zehir. Tüm enerji içeceklerinde bolca mısır şurubu şekeri var. Üstelik diğer kimyasal maddeler de cabası. Bunlar bağışıklık sistemini yok eder, bağırsakların düzenini alt üst eder, beyin fonksiyonlarını bozar. Kısa süreli enerji verir ancak sonra insanı bitap düşürür. Birkaç saatliğine verdiği o sahte, geçici mutluluk ve enerji insanları bağımlı hale getirir."