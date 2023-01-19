Zınk diye ayağa kaldıran formül! Domuz gribini 3 günde söküp atıyor! Ateş, öksürük, halsizlik için sihirli şifa...
Domuz gribi salgını giderek yayılıyor. Hastalıktan nasbini alan binlerce kişi domuz gribine ne iyi gelir sorusuna cevap aramaya başladı. Sizi 3 gün içinde yataktan kaldıracak şifa depolarını derledik. İşte gribe iyi gelen yiyecekler.
19.01.2023 10:03 - Son Güncelleme: 19.01.2023 10:03
Domuz gribi salgını ülkemizde gideek yayılıyor. Milyonlarca kişiye bulaşan domuz gribi ölümle bile sonuçlanabilir. Bu nedenle uzmanlar salgına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Bu besinler ise adeta gribin ortasından sizi çekip çıkaracak! Üç gün içerisinde turp gibi ayağa kalkmanızı sağlayacak formülleri sizler için derledik. İşte detaylar...
BADEM, CEVİZ, FINDIK
Hem C vitamini ihtiyacının karşılanması hem de sıvı alımına katkı açısından taze sıkılmış meyve suları sıkça içilmeli. Vücut direnci üzerinde önemli etkiye sahip E vitaminini sağlamak için yeşil yapraklı sebzeler, günde en az beş adet fındık, ceviz, badem gibi yağlı tohumlar da ihmal edilmemeli.