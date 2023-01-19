Zınk diye ayağa kaldıran formül! Domuz gribini 3 günde söküp atıyor! Ateş, öksürük, halsizlik için sihirli şifa...

Domuz gribi salgını ülkemizde gideek yayılıyor. Milyonlarca kişiye bulaşan domuz gribi ölümle bile sonuçlanabilir. Bu nedenle uzmanlar salgına karşı dikkatli olunması gerektiğini açıkladı. Bu besinler ise adeta gribin ortasından sizi çekip çıkaracak! Üç gün içerisinde turp gibi ayağa kalkmanızı sağlayacak formülleri sizler için derledik. İşte detaylar...