Lazerden daha etkili doğal mucize! İstenmeyen tüyleri yok ediyor! Bembeyaz ve parlak bir cilt için...
Doğal yollarla yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmak artık çok kolay! İşte istenmeyen tüyleri yok eden doğal mucize.
14.01.2023 10:44 - Son Güncelleme: 14.01.2023 10:44
Lazer epilasyona artık para vermenize gerek yok! Doğal yollarla yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulabilirsiniz. İşte istenmeyen tüylerden kurtulmanın en doğal ve kolay yolu...
TÜRK KAHVESİ İLE TÜY ALMA
🔶2 kaşık toz Türk kahvesi ve 1 kaşık kabartma tozunu karıştırın.
🔶Öncelikle uygulama yapacağınız yerin tabanına gazete, örtü gibi bir şey serin.
🔶Kahve Karbonat karışımınızı uygulayacağınız bölgeye 3 dakika boyunca masaj yaparak uygulayınz.
🔶30 Dakika bekledikten sonra ılık suyla yıkayınız.
🔶Ne kadar uygulanmalı: