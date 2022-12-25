Canan Karatay yine yaptı yapacağını! Hem lezzetli hem şifa deposu! 'Bunu yiyen düz duvara tırmanır..."
Canan Karatay enerji kazanmak isteyenlere yeni önerisiyle geldi. Çok daha dinç ve kuvvetli olmak isteyen birçok kişi halsizlik, yorgunluk ve benzeri durumlardan oldukça şikayetçi. Kış aylarıyla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflaması, sürekli uyuma isteği en çok görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor. Konuyla ilgili altın niteliğinde tavsiye veren Canan Karatay büyük ilgi çekti. 'Bunu yiyen düz duvara tırmanır' diyerek büyük ilgi çeken Karatay'ın tavsiyelerini sizler için derledik. İşte enerjinizi yerine getirecek mucizevi besin...
Canan Karatay'dan kış aylarına uygun, enerjinizi tavan yaptıracak altın besin tavsiyesi geldi. İşte halsizliği söküp atan o tarif...
TURP + BEYAZ PEYNİR + HAVUÇ
Prof. Dr. Canan Karatay dinç ve sağlıklı hissetmek isteyenlere sihirli tavsiyesini verdi. Karatay "Turp veya havucu çip olarak beyaz peynirle beraber yiyin, yanına da zeytin koyun; düz duvara tırmanırsınız. Fıstık yerseniz de fıstık gibi olursunuz" ifadelerini kullandı.
TURP HANGİ ORGANA İYİ GELİR?
Turpun yapısında bol miktarda antioksidan, potasyum ve kalsiyum bulunur. Bu besinler sayesinde kalp hastalığına yakalanma ve yüksek tansiyon riskiniz, düşürebilirsiniz. Yüksek tansiyon riskinin azalması doğal olarak felç geçirme ihtimalini de azaltır. Turpta bulunan nitrat ise kan akışının düzenlenmesine yardımcı olur.