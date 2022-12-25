Canan Karatay yine yaptı yapacağını! Hem lezzetli hem şifa deposu! 'Bunu yiyen düz duvara tırmanır..."

BEYAZ TURP MU KIRMIZI TURP MU?

Kırmızı turp yağ içermez ve kalori değerinin çok düşük olması sebebiyle diyetlerin vazgeçilmezidir. Siyah turp, adeta doğal öksürük şurubu olarak bilinir. Beyaz turp ise halk ağzında "Japon Turpu" olarak bilinir, eklem ve romatizma ağrıları üzerinde çok etkilidir.