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Haberler Sağlık Önemsiz deyip geçmeyin... Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama!

Önemsiz deyip geçmeyin... Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü'nden açıklama!

Dünya Sağlık Örgütü kanser hastalığı ile ilgili uyarılarda bulundu. Kanserin soğuk algınlığı ile karışıtırıldığı için ihmal edildiğini belirtiliyor.

takvim.com.tr
24.12.2022 10:03 - Son Güncelleme: 24.12.2022 10:03
Önemsiz deyip geçmeyin... Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama!

Vücudumuzda zaman zaman meydana gelen rahatsızlıkları göz ardı edebiliyoruz. Fakat bazı belirtileri ciddiye almamak ölüme bile yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar vücudunuzu tanımanızı ve onu sık sık kontrol etmenizi tavsiye ediyor. Kanserin ilk evresinde ortaya çıkan bazı belirtileri fark ederseniz ve gerekli tedaviyi alırsanız belki de hayatınız kurtulabilir. Peki nedir bu kanserin ilk belirtisi? İşte ilk evrede vücudunuzun size verdiği hastalık sinyalleri...

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Önemsiz deyip geçmeyin... Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama!

KANSER ASLINDA 'GELİYORUM' DİYOR

Kanser vücutta meydana geldiği ilk anda verdiği sinyallerle vererek adeta geldiğini haber veriyor.

Önemsiz deyip geçmeyin... Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama!

ÖNCE SOĞUK ALGINLIĞI ZANNEDİLİYOR

Uzmanların açıklamalarına göre; çoğu zaman soğuk algınlığıyla karıştırılan kanser aslında kas ağrısı, ateş, boğaz ağrısı gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.

Önemsiz deyip geçmeyin... Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama!

KANSERİN İLK BELİRTİLERİ NELER?

Kanser sinsice yerleşen ve vücutta yer edinen ciddi bir rahatsızlık. Fakat her küçük değişikliğe farklı anlamlar yükleyip hastalık hastası haline gelmenize gerek yok. Sadece bu belirtiler ortaya çıktığında alanında uzman bir doktora danışmanızda fayda var. İşte kanserin erken evredeki ilk belirtileri;

Önemsiz deyip geçmeyin... Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama!

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