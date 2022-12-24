Önemsiz deyip geçmeyin... Kanserin ilk belirtisi bunlar! Dünya Sağlık Örgütü’nden açıklama!

Vücudumuzda zaman zaman meydana gelen rahatsızlıkları göz ardı edebiliyoruz. Fakat bazı belirtileri ciddiye almamak ölüme bile yol açabilir. Bu nedenle uzmanlar vücudunuzu tanımanızı ve onu sık sık kontrol etmenizi tavsiye ediyor. Kanserin ilk evresinde ortaya çıkan bazı belirtileri fark ederseniz ve gerekli tedaviyi alırsanız belki de hayatınız kurtulabilir. Peki nedir bu kanserin ilk belirtisi? İşte ilk evrede vücudunuzun size verdiği hastalık sinyalleri...