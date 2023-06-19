Canan Karatay açıkladı! 3 damlası ağız kokusunun kökünü kazıyor! Oruçluyken 16 saat ferah nefes için...
Özellikle uzun süren açlık ve susuzluk durumunda ağızda oluşan koku, hem kişiyi rahatsız eder hem de sosyal ilişkileri etkileyebilir. Ancak, ağız kokusunu önlemek için etkili bir formül bulundu! İşte oruçlu iken ağız kokusuna iyi gelen kesin çözüm. Ağız kokusunu önlemek için su ile sık sık ağız gargarası yapmak oldukça etkilidir. Özellikle oruç tutarken iftar sonrasında ve sahur öncesinde suyla ağız gargarası yapmak, ağızda biriken bakterileri ve kötü kokuya neden olan maddeleri temizler.
19.06.2023 09:12 - Son Güncelleme: 19.06.2023 09:12
Özellikle oruç tutarken susuz kalmak ağız kokusunun başlıca sebepleri arasında yer alıyor. Sabahları uyandığınızda, oruç tutarken veya aç kaldığınızda ağzınızın kokmasından şikayet ediyorsanız mutlaka bu yöntemi denemelisiniz. Düzenli olarak uyguladığınızda tertemiz bir nefese sahip olacaksınız. İşte ağız kokusunu kökünden kazıyan o yöntem...
Sahurda tüketildiği takdirde 15-16 saat boyunca nefesin temiz kalmasını sağlayan bu karışım hem ağız kokusuna hem de daha birçok sağlık sorununa fayda sağlıyor.