Bunu yiyen yaşlanmıyor, gençliğin kaynağı! Faydaları saymaklar bitmiyor! İşte kestanenin faydaları
Kestane kışın vazgeçilmez meyvesidir. Enfes tadının yanı sıra kestanenin faydaları da saymakla bitmiyor. Kış aylarında, soğuk hava, gri bulutlar, güneşin daha az yüzünü göstermesi vücudumuzda yorgunluk hissi oluşturabiliyor. Kış yorgunluğunun yanı sıra zihinsel yorgunluğunda yaşandığı bu günlerde, sokakta, markette karşımıza çıkan ve tat ve kokusu ile iştah kabartan kestanenin yorgunluğa ve hastalıklara karşı faydaları nelerdir, nasıl tüketmek gerekir?
Kestane, içeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminlerini bulunan kestane doyurucu bir besindir. Peki kış aylarının vazgeçilmez besini olan kestanenin faydaları nelerdir? Kestane sağlığımıza ne gibi etkilerde bulunur? İşte kestanenin mucizevi faydaları...
KESTANENİN BESİN DEĞERLERİ
Diğer yemişlerin aksine yüksek nişasta ve su içeren kestanede protein ve yağ oranı düşüktür. İçeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminlerini bulunan kestane doyurucu bir besindir. 100 gram kestane 160 kalori enerji sağlamakta, 34 g karbonhidrat, 3.2 g protein, 1.8 g yağ ve 8-10 g lif içermektedir.
KESTANENİN SAĞLIĞA YARARLARI NELERDİR?
Kestanedeki karbonhidrat içeriği yüksek olmakla birlikte kompleks olduğu için yavaş emilir. Kompleks karbonhidratlar içerdikleri lif oranı yüksek olduğu için basit karbonhidratlar gibi kan şekerini fazla yükseltmez, diyabete, kalp-damar hastalıklarına davetiye çıkartmaz.
Kestane, yüksek potasyum içeriğiyle potasyum düzeyi düşük olanlara önerilmektedir. Kestane kandaki alyuvarların yapımı için gerekli olan folik asit açısından da çok zengindir. Kestane en çok lif içeren yemişlerden biridir, içeriğindeki lif onu glisemik indeksi düşük bir yiyecek yapar, bu da kan şekerinin hızlı değil yavaş bir şekilde yükselmesini sağlar.