Bunu yiyen yaşlanmıyor, gençliğin kaynağı! Faydaları saymaklar bitmiyor! İşte kestanenin faydaları

Kestane, içeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminlerini bulunan kestane doyurucu bir besindir. Peki kış aylarının vazgeçilmez besini olan kestanenin faydaları nelerdir? Kestane sağlığımıza ne gibi etkilerde bulunur? İşte kestanenin mucizevi faydaları...

KESTANENİN BESİN DEĞERLERİ

Diğer yemişlerin aksine yüksek nişasta ve su içeren kestanede protein ve yağ oranı düşüktür. İçeriğinde nişasta, lif, protein, potasyum, fosfor, kalsiyum gibi mineraller ve B1, B2 ve C vitaminlerini bulunan kestane doyurucu bir besindir. 100 gram kestane 160 kalori enerji sağlamakta, 34 g karbonhidrat, 3.2 g protein, 1.8 g yağ ve 8-10 g lif içermektedir.