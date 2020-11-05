Bilmeden yiyoruz ama hastalık saçıyor! Asla birlikte tüketmeyin çünkü...
Kahvaltıların vazgeçilmezi domates salatalık ile peynir ekmeğin birlikte tüketilmemesi gerektiğini söylesek. Veya yaz aylarında bayılarak yediğiniz karpuz ve peynirin. Yiyeceklerin birbirleriyle uyumu eski bir yemek yeme felsefesidir. Yemek yeme konusunda daha çok yemeklerin birbirleri ile uyumunu ve bir araya geldiklerinde ortaya çıkan lezzeti önemseriz. Ancak uzmanlara göre bazı gıda eşleşmeleri oldukça tehlikeli ve bunların bir çoğu bayılarak yediklerimiz. İşte asla birlikte tüketmememiz gereken o besinler.
Yiyecekleri bir araya getirirken önceliğimiz her zaman damak zevki oluyor. Birlikte yemekten hoşlandığımız şeyleri bazen çocukluktan gelen alışkanlıklarımız, bazen de içinde bulunduğumuz toplumun kültürü belirliyor. Fasulye ve pirinç dünyanın birçok yerinde bir arada tüketilebilen bir ikiliyken, bazı ikililer sadece o topluma özgü olabiliyor. Bu düzenlemeyi sadece lezzete bakarak yapmak doğru mu peki?
Ayurveda'ya göre hayır. Ayurveda geçmişi çok eski zamanlara dayanan bir bütünsel sağlık pratiği. Ayurveda anlayışında yiyecekler tatlarına, ısıtma ya da soğutma enerjilerine ve sindirim sonrası etkilerine göre sınıflandırılıyor. Bu sınıflandırma üzerinden bazı yiyeceklerin bir arada tüketilmesinin insanın ruh ve beden sağlığına zararlı olduğu öngörülüyor.
BALIKTAN SONRA EN İYİ TERCİH...
Balık yedikten sonra şişkinlik , mide bulantısı ve kan şekerinde düşme yaşanabilir. Bu nedenden dolayı kan şekerinin dengelenmesi için hafif bir tatlı önerilmektedir. Bunun önüne geçmek için balıktan sonra helva tüketmek doğru bir tercih olacaktır. Balığın ardından helva yenmesinin bir önemli nedeni daha bulunmaktadır. Denizdeki kirlilikten ötürü yediğimiz balıklarda ağır metaller bulunabiliyor. Ağır metallerin vücudumuza girmesi ise son derece tehlikeli ve zehirleme ihtimali çok yüksek.