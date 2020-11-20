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Bunların hepsini bayıla bayıla tüketiyoruz ama bakın neye sebep oluyor! Meğer çikolata...

Fındık, çikolata, kahve, süt gibi pek çoğundan vazgeçemediğimiz besinlerin mide problemlerine neden olduğunu söylesek... Bazı besinler mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...

20.11.2020 08:41 - Son Güncelleme: 20.11.2020 08:42
Bunların hepsini bayıla bayıla tüketiyoruz ama bakın neye sebep oluyor! Meğer çikolata...

Bazı besinler mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler... Mide ekşimesi, mide asidinin yemek borusuna kaçtığı ve midenize yiyecek ve içecek veren tüp olan asit reflünün bir semptomudur.

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Bunların hepsini bayıla bayıla tüketiyoruz ama bakın neye sebep oluyor! Meğer çikolata...

Bazı besinler mide yanmasına tetikleyerek rahatsızlık duymamıza sebep olur. Peki mide yanmasına sebep olan besinler nelerdir? İşte mide yanmasına sebep olan besinler...

Bunların hepsini bayıla bayıla tüketiyoruz ama bakın neye sebep oluyor! Meğer çikolata...

Diyet, mide ekşimesinde önemli bir rol oynar. Yiyeceklerin yemek borusuna kaçmasına ve mide yanmasına neden olmasına yardımcı olan birçok yemek özofagus sfinkterini gevşetebilir. İşte mide yanmasına neden olabilecek 11 yiyecek...

Bunların hepsini bayıla bayıla tüketiyoruz ama bakın neye sebep oluyor! Meğer çikolata...

YÜKSEK YAĞLI GIDALAR

Yüksek yağlı gıdalar mide yanmasına neden olabilir. Ne yazık ki, bu avokado, peynir ve fındık gibi inanılmaz sağlıklı ve besleyici gıdaları da içerir. Yüksek yağlı gıdaların mide ekşimesini tetikleyebileceği iki yol vardır. Birincisi, özofagus ve mide arasında bariyer görevi gören alt özofageal sfinkteri gevşetebilirler. Bu kas rahatladığında mide asidi mideden yemek borusuna kaçabilir ve mide yanmasına neden olabilir. İkincisi, yüksek yağlı gıdalar hormon kolesistokinin (CCK) salınımını uyarır. Bu hormon alt özofageal sfinkteri gevşetebilir ve asit reflüye neden olabilir.

Bunların hepsini bayıla bayıla tüketiyoruz ama bakın neye sebep oluyor! Meğer çikolata...

Buna ek olarak, CCK, mide içeride besinleri daha uzun tutar, böylece daha iyi sindirilebilir. Ne yazık ki, bu da mide yanmasına neden olabilen asit reflü riskini artırabilir. Bunun sadece yağ açısından zengin olan sağlıklı gıdalar için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir. Aynı zamanda yağda yüksek yağda kızartılmış gıdalar ve paket yemekler için de geçerlidir.

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