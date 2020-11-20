Bunların hepsini bayıla bayıla tüketiyoruz ama bakın neye sebep oluyor! Meğer çikolata...

Buna ek olarak, CCK, mide içeride besinleri daha uzun tutar, böylece daha iyi sindirilebilir. Ne yazık ki, bu da mide yanmasına neden olabilen asit reflü riskini artırabilir. Bunun sadece yağ açısından zengin olan sağlıklı gıdalar için geçerli olmadığını belirtmek önemlidir. Aynı zamanda yağda yüksek yağda kızartılmış gıdalar ve paket yemekler için de geçerlidir.