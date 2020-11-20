Koronavirüs tekrar bulaşır mı? Uzmanlar eğer pozitifseniz dedi ve devam etti! 6 ay çok önemli...

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak görülen ve ardından hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini yeniden artırmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerin en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğunun ortaya konmasının çok güzel bir haber olduğunu ve aşılar için de umut verdiğini bildirdi.