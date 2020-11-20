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Koronavirüs tekrar bulaşır mı? Uzmanlar eğer pozitifseniz dedi ve devam etti! 6 ay çok önemli...

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak görülen ve ardından hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini yeniden artırmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerin en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğunun ortaya konmasının çok güzel bir haber olduğunu ve aşılar için de umut verdiğini bildirdi.

20.11.2020 22:06 - Son Güncelleme: 20.11.2020 22:11
Koronavirüs tekrar bulaşır mı? Uzmanlar eğer pozitifseniz dedi ve devam etti! 6 ay çok önemli...

Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak görülen ve ardından hızlı bir şekilde tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını etkisini yeniden artırmış durumda. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İngiltere'de sağlık çalışanları üzerinde yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan kişilerin en az 6 ay boyunca hastalığa tekrar yakalanma olasılıklarının çok düşük olduğunun ortaya konmasının çok güzel bir haber olduğunu ve aşılar için de umut verdiğini bildirdi.

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Koronavirüs tekrar bulaşır mı? Uzmanlar eğer pozitifseniz dedi ve devam etti! 6 ay çok önemli...

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle kuruluşun salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi.

Koronavirüs tekrar bulaşır mı? Uzmanlar eğer pozitifseniz dedi ve devam etti! 6 ay çok önemli...

Dünya genelinde son 4 haftada salgının ilk 6 ayından daha fazla Kovid-19 vakası bildirildiğine dikkati çeken Ghebreyesus

Koronavirüs tekrar bulaşır mı? Uzmanlar eğer pozitifseniz dedi ve devam etti! 6 ay çok önemli...

Avrupa ve Kuzey Amerika'da hastane ve yoğun bakım ünitelerinin tamamen dolduğu veya dolmak üzere olduğu uyarısında bulundu.

Koronavirüs tekrar bulaşır mı? Uzmanlar eğer pozitifseniz dedi ve devam etti! 6 ay çok önemli...

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