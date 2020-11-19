Sizce bu kareler ne zaman çekildi? Bir anda dünyada en çok konuşulan oldular bazıları ise tepki yağdırıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılıp on binlerce kişinin hastalanmasına ve ölmesine sebebiyet veren koronavirüs salgını yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanlıkları tarafından duyurulan günlük vaka ve ölüm sayıları zirveyi görürken iki farklı ülkeden iki farklı olay gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafları görenler burası bizim yaşadığımız gezegen mi ve aynı yılda mıyız ? gibi sorular yönelttileri. İşte çokça konuşulan o fotoğraflar...