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Sizce bu kareler ne zaman çekildi? Bir anda dünyada en çok konuşulan oldular bazıları ise tepki yağdırıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılıp on binlerce kişinin hastalanmasına ve ölmesine sebebiyet veren koronavirüs salgını yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanlıkları tarafından duyurulan günlük vaka ve ölüm sayıları zirveyi görürken iki farklı ülkeden iki farklı olay gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafları görenler burası bizim yaşadığımız gezegen mi ve aynı yılda mıyız ? gibi sorular yönelttileri. İşte çokça konuşulan o fotoğraflar...

19.11.2020 23:11 - Son Güncelleme: 19.11.2020 23:32
Sizce bu karelere ne zaman çekildi? Bir anda dünyada en çok konuşulan oldular bazıları ise tepki yağdırıyor

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılıp on binlerce kişinin hastalanmasına ve ölmesine sebebiyet veren koronavirüs salgını yeniden yükselişe geçti. Sağlık Bakanlıkları tarafından duyurulan günlük vaka ve ölüm sayıları zirveyi görürken iki farklı ülkeden iki farklı olay gündeme bomba gibi düştü. Fotoğrafları görenler burası bizim yaşadığımız gezegen mi ve aynı yılda mıyız ? gibi sorular yönelttileri. İşte çokça konuşulan o fotoğraflar...

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Sizce bu karelere ne zaman çekildi? Bir anda dünyada en çok konuşulan oldular bazıları ise tepki yağdırıyor

HERKES O VALİYİ KONUŞUYOR
California'dan gelen bir görüntü ise önce ABD'yi sonra da dünyayı şaşkına çevirdi. California Valisi'nin görüntüleri, FOX televizyonlarında yayınlandı.

Sizce bu karelere ne zaman çekildi? Bir anda dünyada en çok konuşulan oldular bazıları ise tepki yağdırıyor

Vali Gavin Newsom'ın 6 Kasım'da California restoranında çekilen görüntülerinde, en az 10 kişiyle birlikte doğum günü yemeğine katıldığı görüldü.

Sizce bu karelere ne zaman çekildi? Bir anda dünyada en çok konuşulan oldular bazıları ise tepki yağdırıyor

California Valisi Gavin Newsom'ın 6 Kasım'da Michelin yıldızlı yarı kapalı bir restoranda, California sakinlerine "Şükran Günü yemekleri düzenlememelerini" tavsiye etmesinden birkaç gün önce 11 arkadaşıyla birlikte yemek yediği fotoğraflar ortaya çıktı.

Sizce bu karelere ne zaman çekildi? Bir anda dünyada en çok konuşulan oldular bazıları ise tepki yağdırıyor

Newsom ve eşi, 6 Kasım Cuma akşamı, Napa Vadisi'nde ünlü bir restoran olan The French Laundry'deki doğum günü partisine katıldı. Ortaya çıkan fotoğraflarda maskesiz bir şekilde yuvarlak bir masada oturdukları görüldü.

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