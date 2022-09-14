Bu yöntemle baş ağrısı neydi unutacaksınız! İlaç kullanmadan sihir gibi geçiriyor! İşte 5 mucizevi yöntem!
Baş Ağrısı hafife alınmayacak kadar tehlikeli bir rahatsızlık, baş ağrısına iyi gelen ve anında geçiren bazı yöntemler var. Baş ağrısına iyi gelen 5 yöntemi sizler için hazırladık. İşte ilaç kullanmadan baş ağrısı geçirmenin sihirli formülleri...
Baş ağrısı birçok kişi tarafından rastlanılan durumlar arasında yer alıyor. İlaç kullanmak istemeyenler ise doğal baş ağrısı geçirme yöntemlerini araştırıyor. İşte detaylar...
BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?
Baş ağrısını nedenlerinin net bir şekilde ifade edebilmek için baş ağrısı tipine göre bir karar almak gerekmektedir. Bazılarını genetik yakınlıkları daha fazla olacağı için baş ağrılarının yaşanması son derece normaldir. Sekonder tipindeki baş ağrılarında ise farklı nedenler ortaya atılabilir. Kadınlarda adet sırasında baş ağrıları görülebilir. Bunun haricinde streste baş ağrısına ciddi oranda tetikler.
BAŞ AĞRISINI İLAÇSIZ GEÇİRMENİN 8 YOLU
1-Uyku Düzeni Oluşturun. Elbetteki uykunun baş ağrıları ile ilişkisi açık ve nettir
2-Yeterli Miktarda Su İçin. .
3-Aromatik Yağlar Kullanın.
4-Bitki Çaylarından Faydalanın
5-Soğuk veya Sıcak Su Torbası Uygulayın.
6-Masaj Yapın
7-Nefes Egzersizlerine Başvurun.
8-Ilık Duş Alın
EVDE DOĞAL YÖNTEMLERLE BAŞ AĞRISI NASIL GEÇER?
Bu bitkiler melisa, adaçayı, lavanta, kediotu, kantaron ve ıhlamurdur. Şiddetli baş ağrısına ne iyi gelir sorusunun cevabı papatya çayı ve biberiye çayıdır. Baş ağrısına iyi gelen diğer bitkiler arasında nane ve zencefil öne çıkar.
BAŞ AĞRISINA NE KOKLAMAK İYİ GELİR?
Sakinleştirici ve mutluluk verici etkisiyle bilinen lavanta baş ağrısı için oldukça etkilidir. Lavanta kokusu baş ağrısı ve migren belirtilerini en aza indirir. Özellikle stres kaynaklı baş ağrıları için bir bardak suya lavanta yağı damlatarak bu karışımı koklamak iyi gelecektir.