Bu yöntemle baş ağrısı neydi unutacaksınız! İlaç kullanmadan sihir gibi geçiriyor! İşte 5 mucizevi yöntem!

BAŞ AĞRISI NEDEN OLUR?

Baş ağrısını nedenlerinin net bir şekilde ifade edebilmek için baş ağrısı tipine göre bir karar almak gerekmektedir. Bazılarını genetik yakınlıkları daha fazla olacağı için baş ağrılarının yaşanması son derece normaldir. Sekonder tipindeki baş ağrılarında ise farklı nedenler ortaya atılabilir. Kadınlarda adet sırasında baş ağrıları görülebilir. Bunun haricinde streste baş ağrısına ciddi oranda tetikler.