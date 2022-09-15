Onu yapan rapunzele dönecek! Saç dökülmesinden dert yananlara müjde! Güçlendiriyor, saç çıkarıyor, dökülmeyi azaltıyor...

B VİTAMİNİ



Biotin, H vitamini veya B7 vitamini saç vitamini olarak tanımlanmaktadır. Bu nedenle mutlaka eksiksiz şekilde alınmalıdır. Biotin eksikliği olan Saçlar her zaman sökülebilir ve daha cansız durur bunun için Tahıllar et balık yumurta gibi gıda türlerini düzenli olarak tüketmek gerekir.

C VİTAMİNİ

C vitamini saç sağlığı için son derece önemlidir. kıl foliküllerinin gelişimine katkıda bulunur. vücutta oluşabilecek paslanmayı tamamen ortadan kaldırır. yeşil yapraklı sebzeler ve bol bol turunçgil tüketmek faydalı olacaktır.