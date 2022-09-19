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Şaka değil! Pizza yiyerek 7 günde 2 kilo verin! Bu kadar güzel kilo verme yöntemi yok! Hem sağlıklı hem lezzetli...

Pizza yiyerek 7 günde 2 kilo verin! Daha önce muhtemelen hiç duymadığınız pizza diyeti ismi sebebiyle sizi şüpheye düşürüyor olabilir. Kilo alacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Aksine 7 günde 2 kilo verdiğinizi görünce şoke olacaksınız. Peki, pizza diyeti nasıl yapılır? Pizza diyeti nedir? İşte tüm detaylar...

takvim.com.tr
19.09.2022 12:07 - Son Güncelleme: 19.09.2022 12:07
Pizza yiyerek 7 günde 2 kilo verin! Bu kadar güzel kilo verme yöntemi yok! Hm sağlıklı hem lezzetli...

Pizza diyeti sayesinde hem sevdğiniz yiyeceklere uzaklaşmadan hem de lezzetli bir zayıflama sürecine girebilirsniz. Hamurunu yaparken dikkat edeceğiniz birkaç püf noktası sayesinde enfes pizza tarifi ile 7günde 2 kilo verebilirsiniz. İşte duyanların inanamadağı 7 günde 2 kilo verdiren pizza diyeti...

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Pizza yiyerek 7 günde 2 kilo verin! Bu kadar güzel kilo verme yöntemi yok! Hm sağlıklı hem lezzetli...

PİZZA DİYETİ NASIL YAPILIR?

Sabah; 1 su bardağı light süt, 1 kase kahvaltı gevreği, 1 elma olarak kahvaltınızı yapın.

Akşam yemeklerinizde sebze ve protein ağırlıklı beslenin.

Diyet pizzayı her gün sebzelerle zenginleştirerek ister öğlen ister akşam bir kere olacak şekilde tüketebilirsiniz.

Pizza yiyerek 7 günde 2 kilo verin! Bu kadar güzel kilo verme yöntemi yok! Hm sağlıklı hem lezzetli...

EN PRATİK DİYET PİZZA TARİFİ

Malzemeler:

2 yemek kaşığı yulaf kepeği
1 adet yumurta akı
5 yemek kaşığı yarım yağlı veya yağsız süt
1 çay kadar kabartma tozu

Pizza yiyerek 7 günde 2 kilo verin! Bu kadar güzel kilo verme yöntemi yok! Hm sağlıklı hem lezzetli...

Üstü için:

4 adet çeri domates
1 parça light beyaz peynir
İnce dilimlenmiş yeşil biber parçaları
2 dilim çemensiz pastırma ya da jambon koyabilirsiniz

Pizza yiyerek 7 günde 2 kilo verin! Bu kadar güzel kilo verme yöntemi yok! Hm sağlıklı hem lezzetli...

Yapılışı:

Öncelikle yulaf kepeği, yumurta akı, süt ve kabartma tozunu bir kaba koyun ve güzelce çırpın.
Daha sonra yanmaz yapışmaz bir tavayı bir yemek kaşığı yağ ile yağlayın. Daha sonra yağladığınız tepsiyi kağıt bir havluyla silin.
Sildikten sonra tavayı kısık ateşe koyup hazırladığınız karışımı tavaya eşit bir şekilde yayın.
Güzelce yaydıktan sonra üzerine biber, domates, beyaz peynir dilerseniz pastırmaları yerleştirin.
Yulaf kepekli pizzanın altı hafifçe pişmeye ve kenarları kabarmaya başlayınca 200 dereceye ayarladığınız fırına içine koyup yaklaşık 1-2 dakika kadar pişirin. Altı üstü pişince kapatın. Böylelikle enfes diyet pizza servise hazırdır.

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