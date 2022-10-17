Saçınızı yıkarken sakın bunları yapmayın! Saç dökülmesini çat diye kesecek!

Saçlarınıza tm bakımları yapmanıza rağmen kuru ve cansız mı duruyor? Ya da sürekli saç dökülmesinden mi şikayetçisiniz? Bunların sebebi sizin bilmeden yaptığınız saç yıkama hataları olabilir. Duşta saçlarınızı nasıl yıkadığınızdan duş sonrası hangi uygulamaları yaptığınıza kadar bu süreci gözden geçirin. Büyük ihtimalle siz de bu hataları yapan binlerce kişiden birisiniz. İşte çok daha güçlü, yağlanmayan, dökülmeyen saçlar için gerekenler...