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Haberler Sağlık Bilim insanları tek tek sıraladı böyle masum görünüyor ama beyni günbegün yiyip bitiriyor! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama...

Bilim insanları tek tek sıraladı böyle masum görünüyor ama beyni günbegün yiyip bitiriyor! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama...

Tüm bildiklerinizi unutun. Yapılan bir araştırma, vücudumuzun en önemli organlarından biri olan beyne zarar veren besinleri listeledi. Günlük hayatta tükettiğimiz birçok besinin beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkilediği ortaya çıktı. Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar dört gün içinde beyne direkt zarar verebiliyor. Listede yer alan bu yiyecekler beyni, hafızayı ve psikolojiyi direkt etkiliyor. Peki beyne zararlı olan o besinler neler?

26.01.2023 16:41 - Son Güncelleme: 26.01.2023 16:41
Bilim insanları tek tek sıraladı böyle masum görünüyor ama beyni günbegün yiyip bitiriyor! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama...

Yeni bir araştırmaya göre; yağlı ve şekerli bir diyet sadece dört gün içinde hafızanıza, dikkatinize ve ruh halinize zarar verebilir.

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Bilim insanları tek tek sıraladı böyle masum görünüyor ama beyni günbegün yiyip bitiriyor! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama...

Nöroloji Akademisi tarafından yapılan araştırmaya göre; yağlı ve şekerli gıdalar zararlı, öyle ki dört gün içinde hafızaya zarar verebiliyor.

Bilim insanları tek tek sıraladı böyle masum görünüyor ama beyni günbegün yiyip bitiriyor! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama...

Çalışmada, 4 gün boyunca kahvaltıda yüksek yağlı ve şekerli yiyen katılımcıların verileri incelendi. Yağ ve şeker içeren beslenme programının kişinin düşünme ve hatırlama gibi becerilerini kötü yönde etkileyerek bilişsel sağlığını bozduğu belirlendi.

Bilim insanları tek tek sıraladı böyle masum görünüyor ama beyni günbegün yiyip bitiriyor! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama...

Oxford Üniversitesi'nde yapılan bir başka deney ise, yüksek yağlı diyetin beş gün boyunca tüketildiğinde, dikkat ve hafıza fonksiyonunun yanı sıra ruh hali değişimlerine de yol açtığını gösterdi.

Bilim insanları tek tek sıraladı böyle masum görünüyor ama beyni günbegün yiyip bitiriyor! Hepimiz sağlıklı sanıyoruz ama...

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