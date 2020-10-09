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Bu gerçeği kimse bilmiyordu! Meğer direkt beyni etkiliyormuş ve...

Serotonin sandığını gibi sadece mutluluk hormonu değil bundan çok çok daha fazlası... Gün içinde tükettiğimiz birçok besinin faydasını bilmiyoruz. Bu yüzden de besin değerlerine ve bu değerlerin etkilerine göre tüketim yapmıyoruz. Ancak gelin görün ki özellikle serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahip. Serotonin seviyesini yükseltmek için mutlaka bu besinleri tüketmek gerekiyor. İşte serotonin seviyesini yükselten ve beyni direkt etkileyen besinler...

09.10.2020 09:16 - Son Güncelleme: 09.10.2020 09:16
Bu gerçeği kimse bilmiyordu! Meğer direkt beyni etkiliyormuş ve...

Serotonin, beynin bir bölgesinden diğerine gönderilen sinyallerin taşınmasına yarayan, sinir taşıyıcısı (nörotransmitter) kimyasaldır. Birincil işlevleri beyin bölgesinde olmasına karşın ana kaynağı sindirim sistemi ve kandaki pıhtı hücreleri olan trombositlerdir.

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Bu gerçeği kimse bilmiyordu! Meğer direkt beyni etkiliyormuş ve...

Serotonin seviyesinde meydana gelen azalma öğrenme, ruh hali, uyku ve damar sağlığı başta olmak üzere kaygı, migren, kusma ve iştah kaybı gibi rahatsızlıkların oluşmasında önemli bir role sahiptir.

Bu gerçeği kimse bilmiyordu! Meğer direkt beyni etkiliyormuş ve...

Serotonin seviyesini yükseltmek için pek çok ilaç bulunmaktadır ve antidepresanların çoğu serotonin seviyesini arttırıcı etkiye sahiptir.

Bu gerçeği kimse bilmiyordu! Meğer direkt beyni etkiliyormuş ve...

Ancak serotonin azlığı, ilaç kullanmanızı gerektirecek kadar ciddi bir boyutta değilse beslenmenize serotonin (serotonin üretimine yardımcı olan) içeren yiyecekleri ekleyerek eksikliğinin neden olduğu sorunları önemli oranda azaltabilirsiniz.

Bu gerçeği kimse bilmiyordu! Meğer direkt beyni etkiliyormuş ve...

SEROTONİN İÇEREN BESİNLER

Serotonin içeren yiyecekleri "mutluluk veren", "ruh halini yukarı çeken", "enerji veren" yiyecekler olarak adlandırmak pek yanlış olmaz. Çünkü serotonin eksikliği kendini çoğunlukla nedeni tam olarak belirlenemeyen mutsuzluk, halsizlik, uykusuzluk olarak gösterir. Bu gıdaları daha çok tüketerek serotonin seviyesini yükseltebilirsiniz. İşte mutluluk veren besinler…

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