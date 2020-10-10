Kendini seven bu besinleri yesin, ömre ömür katıyor! İşte kalbe iyi gelen besinler
Kalp ve damar sağlığını korumak vücuttaki pek çok hastalığın önüne geçiyor. Tıbbi yöntemlerin yanı sıra kalp sağlığının korunması için doğadan faydalanmak şart. Sağlıklı bir vücudun ardında sağlıklı ve doğru beslenmenin olduğunu vurgulayan uzmanlar tüketmemiz gereken besinleri de açıklıyor. Kalbi koruyan besinler nelerdir? İşte kalp sağlığınızı korumak için tüketmeniz gereken besinler...
10.10.2020 09:07
- Son Güncelleme: 10.10.2020 09:07
Hipertansiyon, diyabet gibi hastalıkların nedeni olan obezite, kalp hastalıklarını en çok tetikleyen etkendir. Kişiler az oranda kilo kaybettiklerinde bile kan tahlillerinde düzelmeler görülebilir. Klinik araştırmaların sonuçları diyette olumlu yönde yapılan değişiklerin koroner kalp hastalıkları riskini azalttığını göstermiştir.
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