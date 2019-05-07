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Bu besinler gece yediğinizde daha faydalı! İşte gece tüketildiğinde tüm vücudu temizleyen besinler...

Geceleri rahat bir uyku çekmek ve kilo almamak için uyumandan önce atıştırmak birçok kişi tarafından tercih edilmiyor. Genellikle sağlıksız olarak düşünülen gece yemek yemek aslında ne yediğinize bağlı olarak değişebilir. Bu besinleri gece tüketerek hem faydalarından daha iyi şekilde yararlanacak hem de dümdüz bir karna sahip olabileceksiniz. İşte gece yediğinizde vücudunuza sayısız faydası olan mucizevi besinler...

07.05.2019 22:32 - Son Güncelleme: 07.05.2019 22:51
Bu besinler gece yediğinizde daha faydalı! İşte gece tüketildiğinde tüm vücudu temizleyen besinler...

Beslenme ve diyet uzmanları akşam belli bir saatten sonra yemek yeme alışkanlığının bırakılması gerektiğini söylerler.

Bu besinler gece yediğinizde daha faydalı! İşte gece tüketildiğinde tüm vücudu temizleyen besinler...

Ancak bu besinleri gece tüketirseniz hem faydalarından daha iyi şekilde yararlanacak hem de dümdüz bir karna sahip olabileceksiniz.

Bu besinler gece yediğinizde daha faydalı! İşte gece tüketildiğinde tüm vücudu temizleyen besinler...

İşte gece yediğinizde daha faydalı olan o yiyecekler...

Bu besinler gece yediğinizde daha faydalı! İşte gece tüketildiğinde tüm vücudu temizleyen besinler...

KARPUZ

Karpuzlar içi lif ve su dolu en önemli besinlerden birisidir. Yatmadan önce karpuz yemek dümdüz bir karna sahip olmasının yanında, bu besin maddesi, vücudunuzda fazla miktarda bulunan sıvıların giderilmesi için gerekli olan bir mineraldir.

Bu besinler gece yediğinizde daha faydalı! İşte gece tüketildiğinde tüm vücudu temizleyen besinler...

Ayrıca karpuz, bağışıklık sisteminizle yakından ilgisi olan ve bunun yanı sıra iltihaplanma ile mücadele eden C vitamini bakımından zengin bir maddedir.

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